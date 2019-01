Tidligere landsholdsspiller stopper karrieren omgående

Den tidligere danske landsholdsspiller Simon Poulsen stopper karrieren.

Det oplyser hans klub, Sønderjyske, i en pressemeddelelse, hvor sportschef Hans Jørgen Haysen uddyber ansættelsen.

- Da vi hentede Simon Poulsen hjem efter en flot udenlandskarriere, var det allerede i tankerne hos os begge, at vi også gerne ville have ham tilknyttet i en rolle efter den aktive karriere.

- Simon Poulsen er vel nok det største navn, der har været i Sønderjyske, og med de sportslige og menneskelige kvaliteter, han besidder, har det været vigtigt for os at holde ham i klubben, siger sportschef Hans Jørgen Haysen ifølge pressemeddelelsen.

34-årige Simon Poulsen havde oprindeligt kontraktudløb til sommer, men har besluttet at lægge støvlerne på hylden et halvt år før tid. I stedet har han fået en toårig trænerkontrakt, hvor han udover jobbet som assistent også skal arbejde med klubbens talenter.

- Jeg kommer nok til at savne spillet på banen til at starte med, men jeg kan godt mærke på min krop, at den ikke er, hvad den har været. Nu har jeg også fået tingene lidt på afstand i ferien, og jeg føler mig privilegeret over, at jeg har muligheden for at gå direkte over i trænergerningen, så jeg fortsat får en tilknytning til spillet. Jeg kan blandt andet godt lide at arbejde med de unge spillere, og jeg føler også generelt, at jeg har en masse, jeg kan bidrage med efter mine mange år som professionel fodboldspiller.

Han startede karrieren samme sted, som han slutter, men var i mellemtiden forbi FC Midtjylland, AZ Alkmaar, Sampdoria og PSV Eindhoven, inden han vendte retur til Haderslev i januar 2017.

Han blev i 2015 optaget i klubbens hall of fame, og det glæder da også den nu forhenværende venstre back, at han starter sin nye karriere i Sønderjyske.

- Nu startede og slutter min aktive karriere i Sønderjyske, og det betyder meget for mig, at det også er her, at jeg skal starte min nye karriere. Sønderjyske er min hjerteklub, og jeg glæder mig til at give noget tilbage af det, som klubben har givet mig gennem årene, siger Simon Poulsen.

Simon Poulsen nåede 31 landskampe for det danske landshold. Han var blandt andet med ved VM i Sydafrika 2010, hvor han scorede selvmål i Danmarks åbningskamp mod Holland. Han var også med ved EM i 2012 i Polen og Ukraine.

Simon Poulsen i aktion for Sønderjyske 2. december mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix

