Tidligere Superliga-bomber bliver træner i Serie 2

Han har tidligere stået i spidsen for Taastrup FC og Køge Nord FC, og i fremtiden bliver det Såby Fodbold, der får glæde af den tidligere Superliga-angriber Tommy Olsen.

Det er Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad, der skriver, at den tidligere FC Nordsjælland-spiller overtager trænerjobbet i Serie 2-klubben.

Tommy Olsen, også kendt som Brolæggeren, var en arbejdsom og målfarlig angriber, der ud over FC Nordsjælland også spillede for blandt andet Køge Boldklub og Boldklubben Frem.

- Vi er meget stolte og glade for, at valget er faldet på Tommy Olsen som cheftræner i Såby Fodbold. Vi er sikre på, at Tommy er den rigtige person til jobbet, samt at han kan sætte den sportslige retning og kvalitet i vores fodbold, siger formanden for Såby Fodbold, Michael Emborg, ifølge avisen.

Den nu 47-årige Olsen spillede 112 Superliga-kampe og sorede 37 gange.

Ved siden af jobbet som fodboldtræner arbejder han som forsikringsmægler.

