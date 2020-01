Tidligere Superliga-bomber stopper karrieren

Angriberen Jesper Lange har spillet sin sidste fodboldkamp på topplan.

I et opslag på Facebook skriver angriberen, at kroppen 'har sagt stop', efter at han har været igennem tre operationer og flere genoptræningsforløb som følge af et overrevet korsbånd i knæet.

Derfor stopper han karrieren.

- En ærgerlig udgang, da hovedet ikke helt har været med på kroppens signaler.

- Når det så er sagt, så er jeg ekstremt stolt og taknemmelig, da jeg ser tilbage på en karriere, der har givet mig nogle fantastiske oplevelser og venskaber for livet, skriver Jesper Lange i opslaget.

Den tidligere AGF-angriber lægger støvlerne på hylden. Foto: Claus Bonnerup

33-årige Lange spillede senest for 2. divisionsklubben Middelfart. Han startede karrieren i OB og har desuden været forbi Esbjerg, AGF, Helsingborg og Ringkøbing.

Han er noteret for 213 superligakampe. I dem scorede han 36 mål. Derudover spillede han adskillige kampe i de danske divisioner.

Lange nåede ti kampe for det danske U21-landshold med et enkelt mål til følge.

