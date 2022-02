Tidligere Superliga-profil vender hjem

Bubacarr Sanneh skal forsøge at kickstarte karrieren i dansk fodbold.

Den gambiske forsvarsspiller, der tidligere har spillet i AC Horsens, FC Midtjylland og AGF, har skrevet kontrakt med SønderjyskE.

Det oplyser Superliga-klubben på sin hjemmeside.

De to parter er i første omgang blevet enige om en kontrakt, der løber frem til sommer.

- Vi er meget tilfredse med, at vi nu kan råde over Bubarcarr Sanneh resten af foråret, siger sportsdirektør Esben Hansen.

- Vi har nogle stærke midtstoppere i forvejen, men her kan vi også blive sårbare ved skader og karantæner, og derfor vælger vi at forstærke os i forsvaret med en spiller, der kender Superligaen, og som kan spille flere af de defensive positioner, siger sportsdirektøren.

27-årige Bubacarr Sanneh har været uden klub, siden han i sommer stoppede hos den belgiske klub Anderlecht.

Han fik sit gennembrud i dansk fodbold, da han spillede i AC Horsens fra 2014 til 2018. Han gjorde det så godt, at FC Midtjylland købte ham, og i det midtjyske fortsatte han med at imponere.

Det betød, at FC Midtjylland solgte Sanneh til Anderlecht, allerede et halvt år efter at klubben havde hentet ham i Horsens.

- Bubarcarr Sanneh var uhyggelig stærk, da han spillede for FC Midtjylland i 2018, og det siger sig selv, at han har et højt niveau, når en klub som Anderlecht henter ham til klubben.

- Siden har han haft et noget ujævnt forløb med flere lejeophold, men nu er han fri og meget motiveret for at få karrieren på rette køl igen, siger Esben Hansen.

Bubacarr Sanneh var senest i Danmark, da han spillede for AGF fra januar til juni sidste år. Her blev det til 11 kampe.

