Tidligere Superliga-spiller skal være politimand

Efter mere end 15 år på topplan er slut for Mikkel Vendelbo. Den tidligere Esbjerg- og Silkeborg-spiller stopper karrieren, fordi han inden længe begynder på Politiskolen.

Det oplyser hans sidste klub, Skive IK.

Vendelbo spillede i Esbjerg fB fra 2004 til 2012, hvorefter han tilbragte tre år som udlandsprofessionel. Først i norske Hønefoss og siden i tyske Holstein Kiel. Han vendt hjem til dansk fodbold og Silkeborg IF i 2015, men takker altså nu af.

- Det er med smertende hjerte, at vi siger farvel til Mikkel Vendelbo, som har været en meget vellidt person i klubben de sidste halvandet år. Mikkel har været topprofessionel og har haft en stor sult på at hjælpe klubben på bedste vis, siger sportschef i Skive, Rasmus Brandhof.

- Desværre har Mikkel været ramt af skader det sidste stykke tid, som han dog var på vej tilbage fra, men det kombineret med, at Mikkel har fået en enestående mulighed for at komme ind på politiskolen pr. 01.02.21, har gjort, at vi nu er enige om at stoppe samarbejdet.

33-årige Mikkel Vendelbo skiftede i sommeren 2019 til Silkeborg til Skive. Her nåede han 25 kampe, men på grund af førnævnte skadesproblemer kun tre i denne sæson.

Midtbanemanden spillede i alt 154 kampe i Superligaen. Derudover optrådte han 39 gange i den bedste norske række, 51 i den tyske 3. Liga og 98 i den danske 1. division. Skive ligger til nedrykning i den næstbedste række.

