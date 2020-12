Til tops i straffedrama

Brøndby ligger igen nummer et i Superligaen, efter man udnyttede et VAR-straffe. Bundholdet Horsens missede sin chance fra pletten

HORSENS (Ekstra Bladet): Brøndby topper igen Superligaen og kan gå på juleferie med fred i sindet. Uanset, hvad der sker i Herning mandag aften.

For Brøndby ser solide ud, og selv om kampen i Horsens ikke vinder nogen skønhedspriser, så var der reelt aldrig tvivl om udfaldet i en kamp, hvor dommer Jakob Kehlet og VAR-kollegaerne kom i fokus i to straffesparkssituationer, hvor forskellen på top og bund i Superligaen udpenslede sig.

Brøndby scorede på sit straffe, Horsens brændte og så afgjorde Jesper Lindstrøm sagerne i anden halvleg.

På trods af dramatikken i straffesparksfelterne og VAR-vognen, så var der sandt for dyden ikke meget at berette om i første halvleg i en yderst chancefattig affære.

Det var derfor ganske befriende, at en gruppe Brøndby-fans brændte novemberlønnen af ude foran Horsens Stadion i en mageløs opvisning af et fyrværkerishow. Desværre stoppede Jakob Kehlet spillet på banen samtidig…

De helt store samtaleemner var altså de to straffespark, som Jakob Kehlet fløjtede.

Godt og vel fire minutter skulle der gå, før man i VAR-rummet havde spottet, at Matej Delac i en situation gled og af sit mål og pløjede Simon Hedlund ned i processen. Nej, det var sikkert ikke med vilje, men kontakten var tydelig og straffesparket klart nok.

Punktlige Mikael Uhre eksekverede sikkert.

Punktlige Uhre på pletten. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Fem minutter senere dømte Kehlet på egen hånd straffespark i den anden ende. Det så noget mere tvivlsomt ud, men her blev hoveddommeren aldrig kaldt ud til sin egen lille tv-skærm.

Der var åbenbart tilstrækkeligt bevis for, at Anthony Jung gav Lirim Qamili et skub i ryggen. Fra pressepladserne lignede det nærmere, at Horsens-angriberen smed sig ganske let.

Louka Prip hamrede dog bolden på ydersiden af stolpen, og så var det jo ’meget fint’, vi ikke spildte fem minutter mere med at glo tv i Horsens.

Hjemmeholdet åbnede bedst efter pausegløggen, og Kjartan Finnbogason var få tyske centimeter fra at bringe balance i regnskabet, da han affyrede et hårdt spark fra klos hold. Anthony Jung havde dog taget panzerhjelmen på og reddede sit mandskab med hovedet på stregen.

Brøndby havde bolden suverænt mest, men det var sjældent, der kom storslåede blå/gule idéer ud af besiddelsen. Faktisk var det en direkte dårlig Brøndby-kamp med bolden.

Men det er jo ligegyldigt, når man er tophold og kender sin besøgelsestid. Sådan er det for Brøndby netop nu.

Efter en god time smed Josip Radosevic en gudeaflevering i dybden, som efterårets profil, Jesper Lindstrøm, løb op og sikkert sendte ind bag Matej Delac.

Kjartan Finnbogason fik, sædvanen tro, lov til at score mod sin yndlingsmodstander, da han i tillægstiden sendte en retur i nettet, men denne gang kostede det hverken guld eller mareridt for Brøndby.

