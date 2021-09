Tilbage på toppen: Kværner konkurrent

FC København fortsatte sin sejrsstime og løb Randers over ende med effektivitet og en solid defensiv

Formkurven kører kun én vej for FC København, der på udebane moste Randers FC i søndagens Superliga-topkamp.

Dermed er FCK tilbage på førstepladsen i tabellen inden en vigtig uge med først en tur til Bratislava og søndag i Parken, hvor FC Midtjylland kommer på besøg.

De formstærke københavnere åbnede bedst i Kronjylland, og efter ni minutter var Pep Biel tæt på at score sit niende mål i ni kampe.

Spanieren befandt sig fri i feltet efter en et-to med Jonas Wind. Patrik Carlgren tog dog fra med en fin fodparade.

Så var randrusianerne advaret, men lige lidt hjalp det. Tre minutter efter Biels varselsskud lå bolden i nettet bag Patrik Carlgren.

Igen viste Jonas Wind blik for sine holdkammerater og ekspederede kuglen videre i feltet. Denne gang til en helt fri William Bøving i venstre. Der var ingen dikkedarer fra den koldblodige teenager, der uden betænkning udplacerede den svenske RFC-keeper.

Så vågnede værterne langsomt fra dvalen, og hestene fik trukket spillet op på gæsternes banehalvdel. Selv om det ikke udmøntede sig i de helt store, åbne chancer, så sad Randers på kampen frem til pausen.

Momentum ændrede sig dog i det sekund, Sandi Putros blæste liv i anden halvleg.

FCK drønede direkte ned og kombinerede sig igennem i Randers’ højre side. Pep Biel afsluttede enten med et drilsk lob eller et kikset indlæg. Uanset hvad, så vippede Carlgren bolden ud i feltet, hvor Jens Stage var hurtigst over returen. 50 sekunder inde i anden akt.

Den scoring gjorde ikke Jens Stage mere populær i Randers…

Herfra kværnede københavnerne videre, og der var ikke længere tvivl om, hvilket mandskab der var bedst søndag eftermiddag.

Efter en god time troede de fleste på stadion, at Pep Biel lukkede festen med en mønsterscoring til 3-0. Det viste sig dog, at der var offside på William Bøving i det snævre opspil.

Det forhindrede ikke en begyndende kronjysk folkevandring fra tilskuerpladserne…

Randers forsøgte at dirke modstanderen op i kampens slutfase, hvor både Jakob Ankersen og debutanten Stephen Odey fik muligheder for at bringe spænding tilbage.

Det lykkedes ikke, og FC København har stadig ikke tabt i denne sæson, der nu er 14 kampe gammel for Jess Thorup og co.

Det venter et brag på søndag mellem FC København og FC Midtjylland...