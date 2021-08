Tilbageerobrer førstepladsen

Randers FC var under tungt tryk mod Viborg, men topholdet red stormen af og har nu udsigt til om et par uger at kunne tage på landholdspause fra førstepladsen

Randers FC lånte førstepladsen ud til FC Midtjylland et par timer, men trods et sandt Viborg-stormløb i anden halvleg holdt kronjyderne stand og vandt 2-1 i lokalopgøret.

På overfladen er det selvfølgelig ingen større præstation, at Superligaens ubesejrede tophold tager 40 kilometer mod vest og snupper tre point.

Et spadestik dybere endte kampen som bevisførelse for de Superliga-fans, som gerne vil argumentere for Randers FC som medaljetager denne sæson.

Årsagen...? Simon Tibbling.

Det er et par uger siden, at Brøndby lagde 7,5 mio. kr. på bordet foran sportschef Søren Pedersen og flyttede Mathias Greves støvler til Vestegnen.

Fredag aften i Viborg var det svært at huske Mathias Greve overhovedet havde spillet for kronjyderne.

I sin bare anden start for klubben smeltede uproblematisk Simon Tibbling ind i Randers FC's stil, og svenskeren voksede til et reelt offensivt alternativ til Vito Hammershøy-Mistrati, da kronjyderne meldte sig ind i kampen efter et blegt første kvarter.

Og det blev endegyldigt understreget ti minutter før pausen, da Simon Tibblings glidende løb på venstrekanten betød, at Randers FC lynhurtigt kunne glemme Viborgs udligning til 1-1.

Tibbling lagde fra baglinjen bolden ind i panden af Tobias Klysner og hans hovedstød styrede Vito Hammershøy-Mistrati ind over linjen til 2-1.

Anden kamp i træk med en matchvinder-scoring fra Mistrati.

Oplægget fra Tibbling blev bare en forsmag på en lækker Tibbling-kamp, hvor Randers FC i perioder drev rovdrift på sin svenske tekniker.

Selv om Simon Tibbling, der slider sig selv op i defensiven, så var han brugt op, da han blev udskiftet med et kvarter igen.

Afløseren blev Jakob Ankersen, som dermed fik lyndebut efter sit skifte fra Esbjerg. Følger han Tibblings udvikling, så er han en gevinst om et par uger.

På det tidspunkt havde Randers FC brug for alle de kræfter de kunne mønstre.

Efter 4-1 nedturen sidste fredag i Silkeborg rejste oprykkerne sig forbilledligt, da de skulle forsøge at afværge nederlag.

Ikke mange klubber i Superligaen formår at presse Randers FC nævneværdigt, når de først er foran og står solidt foran egen kasse.

Men i den inspirerende kulisse i Viborg formåede hjemmeholdet at få topholdet til at vakle. En tredobbelt chance efter en time blev indledningen til en frygtløs satsning på en udligning.

Erik Marxen kiksede ukarakteristisk og gav Tobias Bech en friløber, som blev hugget over. Og i slutfasen gjorde Marxen brøleren god igen, da han akrobatisk reddede et hug fra Clint Leemans.

Randers FC har lige nu alle de marginaler som kender topholdet, og med forestående møder mod AaB og Silkeborg, så er det realistisk, at kronjyderne går til landskamppause fra førstepladsen - og så strammer kampprogrammet virkelig til.