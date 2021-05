Tillader ændring: Superliga-trøjer får nyt udseende

Divisionsforeningens bestyrelse har godkendt, at klubberne fra den kommende sæson må smide en sponsor på ærmet

Vi er stadig ikke der, hvor det ligner noget fra den norske håndboldliga, men der kommer en ekstra reklame på trøjerne i Superligaen i den kommende sæson.

Divisionsforeningen har i hvert fald åbnet op for muligheden.

Hidtil har det ikke været tilladt at have en individuel ærmesponsor, men det bliver det fra den kommende sæson.

Divisionsforeningens bestyrelse har tidligere på måneden givet deres formelle tilladelse til ændringen.

Cirkulæret 'Numre og reklamer på spilledragter' ændres, så det fremover er tilladt at have et individuelt ærmemærke på kamptrøjen.

Det vil sige, at klubberne i Superligaen og divisionerne får en ekstra reklamemulighed på trøjen.

Hidtil har det kun været tilladt med fælles reklame på ærmet - altså selve logoet for Superligaen.

Det er på det højre ærme på trøjerne, mens det venstre har været reklamefrit.

Superliga-logoet er på det højre ærme. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er klubberne i Superligaen, der har ønsket denne nye mulighed.

Divisionsforeningen skriver i en orientering til de danske klubber, at ændringen kommer i direkte forlængelse af, at UEFA for nylig har tilladt det samme i deres internationale klubturneringer.

På selve trøjen har det hidtil været tilladt med én reklame på brystet og én på ryggen.

