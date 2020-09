Tilskuer-panik i udsigt op mod Superliga-premiere

Superligaen får grønt lys til at fortsætte tilskuerordningen fra sidste sæson - Giver håb for flere tilskuere til indendørs-idrætten

Superliga-publikummet må forberede sig på at trykke panikknappen helt i bund, hvis de ønsker at overvære premiererunden, der indledes om ti dage.

Den bekendtgørelse, som gjorde det muligt at øge tilskuerkapaciteten mod afslutningen af sidste sæson, er netop blevet forlænget af regeringen, hvilket betyder, at fodboldens bedste række er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 500 personer.

Fodbolden får dermed atter lov til at køre med forøget, men ikke fuld kapacitet, hvilket giver stemning på lægterne, men samtidig er det ikke et skridt uden komplikationer for klubbernes situation.

Flere klubber har nemlig udsigt til ikke at have nok pladser i forhold til de aftaler, der er indgået.

Brøndby og FC København har begge solgt mere end 11.000 sæsonkort, lige som de har tusindvis af billetter bundet op på sponsoraftaler.

Parken havde mulighed for at lukke 12.000 tilskuere ind mod afslutningen sidste sæson, mens der var adgang for omkring 8000 i Brøndby og Aarhus. De klubber, Ekstra Bladet har været i kontakt med, har på forhånd meddelt samarbejdspartnere, at de vil blive kompenseret, hvis corona-restriktioner betyder, at aftaler ikke kan overholdes.

Det bliver flere steder nødvendigt at sortere i publikum for at matche begrænsningerne. Meldingerne fra Aalborg og Vejle lyder på et meget lille antal billetter kommer ud i åbent salg, som situationen tegner sig lige nu. Hovedparten er bundet på sæsonkort og sponsorer.

Vejle kommer til at have få billetter i løssalg til publikum. Foto: Anders Brohus

Bekendtgørelsen betyder eksempelvis også, at det store københavner-derby i runde to bliver spillet for en eksklusiv skare - og uden besøg fra Brøndbys fans i Parken.

Premierebraget i Odense, hvor FC København kommer forbi, har OB' kommercielle chef, Jack Jørgensen, vurderet, kunne trække 12.000 tilskuere. Nu kommer OB efter alt at dømme til at lukke dørene ved 4000 tilskuere.

Forlængelsen af bekendtgørelsen kommer i sidste øjeblik for fodboldklubberne op mod sæsonpremieren. Klubberne har længe efterlyst rammer for den kommende sæson, og det er en stor praktisk opgave at planlægge en stor fodboldkamp, som eksempelvis også kræver myndighederne skal give grønt lys.

Superligaens muligheder for at lukke flere tilskuere ind end forsamlingsforbuddet på 500 tillader giver håb for en stribe af de store indendørs idrætsgrene. I forbindelse med aftalen om genåbningens fase fire blev det stillet i udsigt, at håndbold og ishockey skulle have lignende vilkår.

Idrætten er senere på ugen indkaldt til politiske forhandlinger, hvor det er på bordet, at de store aktører omkring indendørs sport får mulighed for at servicere både sponsorer og fans i større antal. Kvindernes håndboldliga og ishockeyligaen er netop indledt med begrænsninger på 500 til hver kamp.

