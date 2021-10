Når Brøndby og FC København søndag mødes i det storkøbenhavnske derby, vil der være udsolgt på Brøndby Stadion.

Tæt ved 27.000 må der lukkes ind, og det er, hvad der forventes at dukke op, hvis alle Brøndbys 16.000 sæsonkortholdere vel at mærke kommer.

Mandag var det officielle tilskuertal 19.143 til AGF mod AaB. For én måned siden sad 34.378 på plads i Parken, da FC Midtjylland vandt 1-0 over FCK.

På bagkanten af corona-pandemien er Superligaen ramt af et gigantisk tilskuerboom.

Starten på 2021/22-sæsonen har været helt forrygende på de danske fodboldstadions, hvor tilskuerne har stået i kø for at opleve Superligaen tæt på.

Status efter 12 runder viser, at Superligaen lige nu har det højeste tilskuersnit i 11 år.

Ikke siden 2009/10-sæsonen har der været et snit på over 8000 til kampene i landets bedste fodboldrække.

Aktuelt er snittet på 8305 til de seks ugentlige kampe. Og det er ikke langt fra rekordåret 2008/09, hvor der i snit var 8645 tilskuere til kampene.

Hvis spændingen forbliver intakt hele sæsonen, vil der være rigtig gode chancer for, at indeværende sæson bliver et rekordår.

Artiklen fortsætter under billedet..

FCK vandt 4-2 over Brøndby tidligere på sæsonen, hvor der var 31.297 tilskuere i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Normalt er tendensen, at tilskuertallene er faldende i de kolde vintermåneder. Men i denne sæson spilles der slet ikke fodbold i december, og foråret begynder først 20. februar.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, har et bud på, hvorfor man aktuelt oplever et tilskuerboom i Superligaen.

- Forklaringen på den stigende interesse har flere sider. Men det har stor betydning, at vi leverer et produkt med mange tætte kampe. Og så er det en liga, der er helt tæt på danskerne.

- Spændingsmomentet har også stor betydning. For det, der foregår frem mod runde 22, hvor klubberne deles op – top-6 og kval-spil - er lidt ligesom en mesterskabsafgørelse. Kommer man med i top-6, eller skal man slås for overlevelse.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sæsonens højeste tilskuertal var der i Parken, da FCM vandt 1-0 over FCK. Her fælder Raphal Onyedika den lille spanier, Pep Biel. Foto: Lars Poulsen.

- Turneringsstrukturen har helt sikkert også en positiv effekt på den stigende interesse, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

Han tvivler til gengæld på, at resultatet af den stigende interesse har noget at gøre med corona-krisen.

- Når vi er så langt hende i sæsonen, tror jeg, sulten fra coronatiden for længst har lagt sig. Det handler i højere grad om, at vi har et produkt, hvor vi leverer en tæt, intens og spændende liga, mener Claus Thomsen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Brøndby har oplevet en stigende interesse til hjemmekampene i denne sæson. Det har været med til at løfte gennemsnittet i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

I Brøndby er man aktuelt på 15.409 tilskuere i snit til hjemmekampene. Søndagens brag mod FCK hjælper til at hæve snittet mod rekordsæsonen 2004/05, hvor 18.205 i snit så Brøndbys hjemmekampe.

- Vi har over 16.000 solgte sæson- og abonnementskort, hvilket er rekord, ligesom vi oplever en stor kommerciel interesse.

- Vi har igennem de sidste fire år investeret væsentligt i hele stadionoplevelsen, hvor vi blandt andet har etableret en Fanzone samt en familielounge, hvor de yngste fans og deres forældre kan komme lege og have det sjovt før kampen.

- Alle disse tiltag gør, at vi ser flere og flere prioriterer at komme på stadion, hvilket vi er utrolig begejstrede over, siger Brøndbys direktør, Ole Palmå.

--------- SPLIT ELEMENT ----------

Kan nå 10.000 på få år

Målet om et tilskuersnit på 10.000 i Superligaen er ikke længere urealistisk.

Der skal stadig ét par tusinde mere på lægterne til hver af de seks kampe i hver runde for at opfylde målet.

- Jeg tror, vi evner at fastholde interessen over de kommende år, og så er et snit på 10.000 et realistisk mål, mener Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Han fremhæver, at Superligaen sportsligt foregår på et ganske højt sportsligt niveau, når man tager Danmarks størrelse i betragtning.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kampe som FCK mod FCM tidligere på sæsonen kan samle fulde huse. Flere af den slags kampe løfter tilskuertallet frem mod et snit på 10.000. Foto: Lars Poulsen.

- Den øgede interesse, vi har oplevet i denne sæson, skaber automatisk mere interesse.

- Samtidig er rammerne blevet bedre, og klubberne arbejder målrettet og ihærdigt med at skabe fællesskabsfølelsen for alle fangrupperingerne, siger Claus Thomsen.

Interessant er det, at tilskuerinteressen stiger bredt set. Således har både AaB og OB haft mere end 8000 tilskuere til de seneste to hjemmekampe mod modstandere, der ikke normalt er tilskuermagneter.

Superligaen er dog stadig bag Allsvenskan, der i 2019 havde et tilskuerenit på 9143.

De svenske tal for denne sæson er ikke at regne med, fordi alle restriktioner først blev fjernet for et par runder siden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FCK-fans står i kø

På trods af to titelløse sæsoner er faninteressen for FC København nærmest eksploderet.

17.500 solgte sæsonkort og abonnementer viser en positiv udvikling, der ifølge kommerciel direktør, Jacob Lauesen, skyldes én væsentlig årsag:

- Vores fans på Sektion 12 (endetribunen) har en meget stor andel i vores store tilskuerfremgang.

- Sektion 12 har en meget stor tiltrækningskraft hos unge mennesker i København, siger Jacob Lauesen og slår fast:

Artiklen fortsætter under billedet..

Den enorme interesse for at være en del af Sektion 12 i Parken har betydet, at sæsonkortene til øvre afsnit blev solgt på en måned. Lige nu står der 850 på venteliste til et sæsonkort på Sektion 12. Foto: Martin Lehmann.

- På én måned fik vi udsolgt på det øvre afsnit på Sektion 12. 4000 sæsonkort blev solgt. Nu er vi i den situation, at vi har 850 på venteliste til et sæsonkort på Sektion 12.

- Det er en imponerende fankultur, der ikke bygger på de sportslige resultater, men på den evne de har haft til at skabe et fællesskab, påpeger Jacob Lauesen.

FC København vandt senest mesterskabet i 2019, hvor de nåede et snit på 17.000 til hjemmekampene.

I denne sæson har de foreløbig haft 20.617 i snit til hjemmekampene. Man skal helt tilbage til 2006/2007 for at finde et højere tal. I den sæson så i snit 22.667 på til hver kamp.

Det hører med til den fortælling, at FCK efterfølgende har erkendt, at tallene i den periode var manipulerede og oppustede i forhold til virkeligheden.