Tilskuerboom i vente: FCK og Brøndby smadrer alle rekorder

De to rivaler har til sammen solgt over 30.000 sæsonkort op til den kommende sæson - i Parken håber man, at det gennemsnitlige tilskuertal vil runde 20.000

FC København og Brøndby får massiv opbakning i den kommende sæson.

Der er lagt op til et tilskuerboom i både Parken og på Brøndby Stadion, for de to rivaler har solgt sæsonkort som aldrig før.

I Brøndby kunne man allerede 30. juni melde udsolgt for denne sæson. 15.500.

Det er rekord på Vestegnen, og var det også i Superligaen i en uges tid.

For FC København har nu rundet 16.000 solgte sæsonkort og billetabonnementer.

Det er over dobbelt så mange som for tre år siden.

Københavnerne har ikke har samme loft som Brøndby og forventer, at salget vil fortsætte op mod sæsonpremieren mod AaB.

- Vi mærker, at der virkelig er en stor fodboldsult. At man på tværs af to klubber i København kan sælge over 30.000 sæsonkort, skal man være stolt over i Superligaen.

- Der er ingen tvivl om, at vi her i FC København og i Brøndby kommer til at se nogle vilde tilskuertal i næste sæson – og også højere end mange havde regnet med, siger, Jacob Lauesen, kommerciel direktør i FCK, til Ekstra Bladet.

Rivalisering mellem de to klubber er intens.

Mens bolden har ligget stille i Superligaen, har de to klubbers fans gået meget op i, hvem der har ført sæsonkortsalget.

Brøndby lagde en tæller på deres hjemmeside og kom i den gule førertrøje.

Mange FCK-fans mente, at deres klub også burde have en tæller.

Det var nærmest et folkekrav, fortæller Jacob Lauesen med et grin.

Derfor boomer det 1) Nye løsninger Billetabonnementerne er blevet en stor succes og har ændret billedet radikalt. I stedet for at betale en gang om året kan fans af de to københavnske klubber betale månedsvis. Den mulighed vælger mange. Billetabonnementsordningen betyder, at klubberne ikke starter på nul hver eneste sommer. 2) Prisen Du kan komme billigt til fodbold i Danmark. Et billetabonnement i FC København fås helt ned til 79 kr. om måneden, mens det billigste i Brøndby koster 89 kr. 3) Corona Coronaen har fået sulten efter 'rigtig fodbold' til at vokse. Tilhængerne har savnet at kunne komme på stadion, se deres hold og dyrke fællesskabet med alle deres medfans. 4) Sæsonkortholdere får fordele Under coronakrisen var det sæsonkortholdere, der stod forrest i køen, når de få pladser skulle fordeles. Det er blevet bemærket. Et sæsonkort kan være indgangsbilletten i en tid med restriktioner. I Brøndby er der desuden et ekstra incitament i denne sæson. Til de europæiske gruppekampe kan klubben kun reservere 15.500 pladser, hvilket svarer til antallet af solgte sæsonkort. 5) Selvforstærkende En fyldt tribune og fed stemning er med til at få endnu flere til at gå til fodbold. Det bliver en begivenhed, som man ikke vil gå glip af. 6) Samarbejde mellem klub og fans Kommunikationen mellem klubber og fans er stærkt forbedret. I FCK har tilhængere på tværs af fanmiljøer og fantribuner med kampagner på sociale medier støttet sæsonkortsalget. - Det er enestående og vidner om en stærk relation og en fælles ambition, siger FCK’s fankoordinator Daniell Askholm. Vis mere Vis mindre

FC København satte for et år siden klubrekord.

De havde solgt omkring 12.500 sæsonkort og billetabonnementer, inden salget på grund af coronarestriktioner blev indstillet.

Brøndbys tidligere rekord lød på cirka 12.000 sæsonkort. Den var fra 2018.

Nu er begge klubbers hidtidige rekorder blevet slået ganske eftertryggeligt.

Folk har savnet at kunne komme på stadion. Det er en af forklaringerne på, at sæsonkortsalget boomer. Foto: Lars Poulsen

I FC København glæder man sig især over, at det er sket efter en sæson, hvor de sluttede på en skuffende tredjeplads.

Men fanmiljøet og klubben taler nu samme sprog og har en fælles drøm. At fantribunen Sektion 12 kommer til at omfatte både nedre og øvre del.

Der er solgt over 7.500 sæsonkort til stemningstribunen, og den øvre del åbnes nu til alle kampe.

- Når vi igen får normale tilstande uden coronarestriktioner, håber vi, at der også til en kamp mod Viborg i februar kommer 14.000-15.000 i Parken. Det skal være vores bund.

- Målet for denne sæson kommer til at hedde 20.000 i gennemsnit. Det har vi ikke haft i 13-14 år, siger Jacob Lauesen, der tror på, at FCK på lidt længere sigt vil være i stand til at sælge 20.000 sæsonkort og billetabonnementer.

Jagter rekorder

I starten af årtusindet havde FC København fem sæsoner på stribe med over 20.000 tilskuere i snit. De toppede i sæsonen 2006/07 med et tilskuersnit på 22.667 til Superliga-kampene i Parken. Siden faldt tilskuertallet stødt, og i sæsonen 2017/18 var snittet blot på 13.713. Det steg dog i 2018/19 til 17.260. Det giver ikke mening at se på tallene for de seneste to sæsoner, da coronaen ødelægger billedet. Brøndbys rekord stammer tilbage fra guldsæsonen 2004/05. Dengang var der i gennemsnit 18.205 tilskuere på Brøndby Stadion. Klubben har en enkelt sæson siden været under 10.000, men ellers ligget på et nogenlunde stabilt snit på mellem 13.000 og 16.000. I sæsonen 2018/19 var tilskuersnittet i Brøndby 13.726.

Brøndby har solgt samtlige sæsonkort op til denne sæson. Foto: Lars Poulsen

Derfor sælger Brøndby 'kun' 15.500

Brøndby kunne allerede i slutningen af juni hænge den røde lygte ud.

Mestrene kunne utvivlsomt have solgt langt flere end 15.500 pladser, men har valgt at sætte grænsen der.

Det skyldes kapaciteten til de europæiske kampe.

'Til europæiske kampe er der nemlig nedsat kapacitet på Sydsiden og andre steder på stadion, da UEFA har et krav om, at alle pladser på stadion er siddepladser til disse kampe. Samtidig råder UEFA også selv over et antal pladser til de europæiske kampe, og af den grund er grænsen på sæsonkort på 15.500 pladser,' skriver klubben på sin hjemmeside.

Hvis UEFA frigiver yderligere pladser, er Brøndby klar til at åbne for salget igen.