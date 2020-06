Tilskuere tilbage på stadion: Sådan gør din klub

Der er åbnet for tilskuere igen i Superligaen, men selv hvis du har et sæsonkort, er du langtfra sikker på at komme inden for de hellige stadionmure.

Lige nu må klubberne kun lukke 500 ind. Det tal er endda inklusive spillere, trænere, bolddrenge, stadionpersonale, presse, og hvad der nu ellers hører til en Superliga-kamp.

Det reelle tilskuertal vil derfor, som tingene er lige nu, være i omegnen af 350.

Og hvordan fordeler man så de billetter? Det er det spørgsmål, som de 14 Superliga-klubber tumler med i disse dage.

Nogle har allerede taget stilling, andre forventer at gøre det senere på ugen, og der er flere forskellige modeller i spil.

I Silkeborg har man eksempelvis valgt at bruge sine billetter til samarbejdspartnere.

- Lovgivningen vedrørende dækning af underskud for arrangører med mere end 1000 publikummer medfører, at vi er forpligtiget til at begrænse vores tab mest muligt, hvis vi vil have del i regeringens hjælpepakker.

- Her er sponsorerne med deres væsentlige bidrag til virksomhedens økonomi en vigtig faktor. Med muligheden for at åbne en lille smule kan vi nu levere en del af de ydelser, sponsorerne har betalt for, siger klubbens direktør Kent Madsen.

I flere andre klubber har man valgt en kombi-løsning, så billetterne fordeles mellem sponsorer og sæsonkortholdere.

I Divisionsforeningens tilskuerprotokol anbefales det, at man kun inviterer hjemmebanetilskuere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle Divisionsforeningen onsdag have meddelt klubberne, at udebanefans i den nuværende situation ikke er tilladt til kampe i Superligaen.

Til onsdagens pokalsemifinaler vil der være AGF-fans i Aalborg og Horsens-tilhængere i Haderslev, men lignende løsninger bliver der ikke tale om i Superligaen.



Hvem får billetterne? FC Midtjylland: Førerholdet har ikke en plan på plads endnu, men arbejder på forskellige løsninger, alt efter hvordan retningslinjerne ændrer sig. De forventer at kunne melde noget ud i starten af næste uge. FCM møder 18. juni Brøndby. FC København: Man har ikke truffet en endelig beslutning. FCK forventer at komme med en udmelding sidst på ugen. AGF: Er endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse. Brøndby: Klubben fra Vestegnen vil fordele sine få billetter blandt sponsorer og sæsonkortholdere. Sidstnævnte vil få den største del. Man vil tilgodese de sæsonkortholdere, der har aktiveret deres sæsonkort mest. FC Nordsjælland: Pladser bliver fordelt ligeligt mellem sponsorer og sæsonkortholdere. Sidstnævnte vil kunne tilmelde sig kampene ud fra et først til mølle-princip. Får man billet, ryger man bagest i køen til den næste kamp, man søger. AaB: Klubben har solgt 252 billetter efter først til mølle-princippet blandt sæsonkortholderne til pokalsemifinalen mod AGF. Klubben ved endnu ikke, om man vil gøre brug af samme metode til de kommende kampe i Superligaen. Nordjyderne forventer at kunne melde nyt ud torsdag. Randers FC: Kronjyderne forventer i løbet af torsdagen at kunne fortælle, hvordan den kommer til at fordele billetterne. Horsens: 'Den Gule Fare' ved endnu ikke, hvordan de vil fordele billetterne til holdets kommende hjemmekampe. Dette skyldes, at holdet først spiller på eget græs igen tirsdag 18. juni. Derfor afventer man lige nu situationen. OB: Fynboerne har ikke truffet en endelig beslutning. Forventer at kunne melde noget ud i løbet af torsdag. Lyngby: Er endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse. SønderjyskE: Mellem 175-200 fans vil få adgang til onsdagens pokalsemifinale mod Horsens. Dette vil foregå via lodtrækning. Samtidig vil der være adgang for 25 fans fra udeholdet til pokalkampen. Klubben forventer at benytte samme metode til kampene i Superligaen. Dog vil fans af udeholdet ikke få adgang. Hobro: Planen i Hobro er at lukke partnerne og sæsonkortholdere ind. Man var trods logistiske udfordringer på DS Arena ikke afvisende over for idéen om udebanefans, men det bliver ikke tilladt. Esbjerg: Vestjyderne har meldt ud, at de vælger at tilgodese deres loyale abonnementskortholdere og samarbejdspartnere i en slags deleordning. Silkeborg: Bundproppen har valgt at prioritere sponsorer og samarbejdspartnere. Det gør klubben ud fra et økonomisk rationale. Vis mere Luk

I de 14 klubber håber man meget snart, at de 500 tilskuere bliver til væsentligt flere.

Justitsministeriet har varslet, at der skal laves forsøg med flere end 500 tilskuere, og i Divisionsforeningen er man ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre at afvikle kampe på forsvarlig vis med mange fans og sponsorer på tribunerne.

- Vores holdning er, at vi kan håndtere næsten fyldte tribuner helt forsvarligt. Vi er glade for, at der kan komme tilskuere på stadion, men vi arbejder på at få mange flere ind hurtigst muligt, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

Det virker usandsynligt, at der kommer flere end de 500 til den kommende weekends runde.

I næste uge er der to runder, og der kan fans og klubber gøre sig håb om, at der fra politisk hold er åbnet yderligere op.

