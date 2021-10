To hjerteanfald: 28-årige Frederik Møller stopper

Frederik Møllers cv tæller kampe for FC Midtjylland, AC Horsens, AGF og Silkeborg IF samt U21-landsholdskampe, men der kommer ikke flere klubber på hans cv som professionel fodboldspiller.

Over for Spillerforeningens podcast “Spiller til Spiller” fortæller den blot 28-årige venstre back, at hans karriere er overstået.

I sommeren 2020 fik Frederik Møller således to hjerteanfald. Første gang var i forbindelse med en strandtur, hvor hans puls dog nåede at normalisere sig, inden ambulancen kom, men tests viste “posthjertestop værdier”, og han fik at vide at holde ti dages pause.

Det andet hjerteanfald kom blot to uger senere, og her skulle Frederik Møller opereres. Efterfølgende fik han beskeden om, at han skulle stoppe fodboldkarrieren.

- Onsdag aften (efter operationen, red.) er jeg jo taknemmelig for at være. Det var fantastisk. Så begyndte tankerne også: Nå, hvad så? Hvad har det af konsekvenser?

- Så får jeg at vide, at alt er gået godt, og at de har fjernet årsagen, men at de har en formodning om, at det er kommet på grund af en meget stor mængde træning, og at mit hjerte er gået i en vokseproces på grund af den mængde træning. Isoleret set er det ikke en katastrofe, da jeg får det at vide, fordi det, jeg oplevede dagen inden, er så meget større, siger Frederik Møller i "Spiller til Spiller".

Frederik Møller var senest i Silkeborg IF, som han forlod i sommeren 2020.