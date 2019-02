To kontroversielle Superliga-domme lavet helt om

Runde 23 i Superligaen vil ikke gå over i historien som en mindeværdig én af slagsen set fra et dommerperspektiv.

Hele seks røde kort blev uddelt i løbet af runden, og flere af dem var meget tvivlsomme. Tidligere torsdag kom det frem, at Fodboldens Disciplinærinstans havde givet Randers FC medhold i, at udvisningen til Erik Marxen mod Brøndby var forkert, og nu har også FC Midtjylland fået medhold i en lignende sag.

Paul Onuachu modtog ligeledes to gule kort mod AGF, men FCM appellerede det andet af slagsen, som førte til udvisningen, og det har klubben altså fået ret i. FCM oplyser således, at Fodboldens Disciplinærinstans har omstødt det røde kort, som blev givet af Jørgen Daugbjerg Burchardt.

Det betyder, at Paul Onuachu kan være med, når FC Midtjylland mandag møder FC Nordsjælland.

Ærgrelse og glæde

Ifølge Randers mener dommer Jakob Kehlet nu, at Marxen skulle have haft frispark i situationen. Det glæder Randers' sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen.

– Jeg synes, det er god stil af dommer Jakob Kehlet, at han er stor nok til at indrømme en fejl som denne.

- Vi er rigtig ærgerlige over kendelsen og dens betydning i første omgang, men vi er glade for, at vi nu kan have Marxen med i weekendens vigtige kamp mod Sønderjyske, siger Søren Pedersen til klubbens hjemmeside.

Randers tabte kampen til Brøndby 1-2.