To mål underkendt: - Hvorfor vinker han?

Nicklas Helenius fik sit første nederlag som SIF-spiller i denne omgang - og for at gøre aftenen endnu værre så fik han to scoringer annulleret

Det har været én lang sportslig optur, siden Nicklas Helenius skiftede til Silkeborg i januar.

15 kampe er det blevet til for angriberen (12 sejre og tre uafgjorte, red.), inden Helenius og Silkeborg fredag aften løb ind i FC Midtjylland.

- Det er første gang, jeg har tabt, siden jeg kom tilbage til Silkeborg. Så det er da surt, men der var måske ikke så meget at rafle om denne gang. FCM var gode, men alligevel ærgrer det mig, at vi ikke kom tilbage i kampen, da vi trods alt havde chancen, siger Nicklas Helenius.

Den tilbagevendte SIF-angriber havde bolden i nettet to gange, og særligt den anden annullerede scoring irriterede Helenius.

- Den første var god nok, men nummer to, den forstår jeg simpelthen ikke, at han vinker, siger Nicklas Helenius og uddyber.

- Jeg ligger så tæt på linjen med FCM-spilleren, og linjedommeren kan umuligt se det, så hvorfor vinker han? Han burde lade situationen udspille sig og lade VAR komme ind over. Der havde så ikke været clear and obvious offside.

Der var ikke noget at gøre. Nu har Helenius prøvet at tabe som SIF'er. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Hvordan kan du være så sikker på det?

- Det sagde Kristoffersen (dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen, red.) til mig derinde. Han sagde, de var nødt til at tegne de helt små streger for at få øje på offsiden. Men fair nok, lød det alligevel afvæbnende fra Helenius, der nu har prøvet at gå fra banen som taber med Silkeborg, der ellers havde en flot stime på 23 ubesejrede kampe inden lokalopgøret fredag.

Kong Dreyer dræbte Silkeborg igen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det var Anders Dreyer, der igen agerede bøddel mod Silkeborg.

Ikke helt så Game of Thrones-drabeligt som i 2018, da han huggede tre hoveder af silkeborgenserne og sendte dem direkte i 1. division med sit hattrick for Esbjerg i nedrykningsplayoff-kampen.

Derfor var det ganske passende at spørge Anders Dreyer.

- Hvorfor hader du egentlig Silkeborg så meget?

- Det gør jeg faktisk heller ikke. Det kan godt være, jeg har været lidt hård mod dem, men jeg kan faktisk rigtig godt lide Silkeborg og den måde, de spiller fodbold på. De har en fed stil, og jeg er sikker på, de nok skal overleve med den spilfilosofi.

Et klassemål og et endnu bedre oplæg var værd at juble over. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Der bliver talt meget Sviatchenko og Evander i dette transfervindue. Bliver der talt for lidt Dreyer?

- Nej, det synes jeg ikke. Det passer mig fint. Jeg trives i FCM. Men det er klart, at da jeg sad på Hotel Eyde og skrev under med Steinlein, så var vi enige om, at jeg var bare var hjemme og vende. Så jeg vil da gerne ud igen på et tidspunkt, når det rette bud kommer.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).