TO store tilbud: Tøfting sagde nej til 25.000 kr.

Han gjorde det sgu, den dristige Stig Tøfting. Ekstra Bladets fodboldekspert stod ved sit ord.

For ’Plæneklipperen’ gik den 80 kilometer lange tur fra sin residens i Viby J. til MCH Arena på heden i ulveland på tre dage – tre hårde etaper.

Søndag dukkede den 50-årige Stig Tøfting op i Ikast foran Strøgcentret i en stor party-bus og blev modtaget med klapsalver af de lokale samt en stor flok FC Midtjylland-fans, som i dagens anledning var dukket op ved middagstid for at følge den arme mand til dørs.

FCM’s mentaltræner og tidligere jægersoldat, B.S. Christiansen, fulgte såmænd også med på ruten – de sidste 15 kilometer til Heden.

Han var nemlig sendt i felten for at sikre, at kampbolden til søndagens topkamp mellem FCM og AGF kom sikkert frem til tiden.

Video: Claus Bonnerup

Det var et umage par, omend to gode kammerater, der havde nok at snakke om på den gamle hovedvej til Herning – rute 195. Den tidligere elitesoldat havde sikkert også et par solide tips og tricks i ærmet, det er stensikkert.

B.S. Christiansen var endda beredt på at skulle bære Stig Tøfting, forsikrede han, hvis det skulle blive relevant undervejs på grund af Tøftings hårde strabadser på fredagens 40 kilometer lange ’kongeetape’ – men det blev aldrig aktuelt.

Også FC Midtjyllands adm. direktør Claus Steinlein var ude at støtte Stig. Video: Claus Bonnerup

Tøfting satte det lange ben forrest og nåede helskindet til MCH Arena i tide trods afsindigt dårligt vejr, regn og stiv kuling og blev også her mødt af klapsalver og respekt fra både hjemmeholdets fans og AGF’s tilhængere.

To store tilbud

Undervejs på strøget i Herning havde direktør i FCM, Claus Steinlein, planlagt to store fristelser for Stig Tøfting i håbet, at han kunne lokkes til at stoppe Stig-Minoen. Tøfting blev i første omgang tilbudt ikke bare ét men to års forbrug af Faxe Kondi til hele familien, hvis han dog bare opgav sin personlige pilgrimsfærd.

- For ussel mammon, kan jeg ikke fristes, lød det urokkeligt fra Stig Tøfting, der minuttet senere endda blev lokket med en bryllupsrejse fra Apollo Rejser på hele 25.000 kroner til ham og fruen, hvis han dog bare satte sig ind i en bil og blev kørt resten af vejen til stadion.

Men her var svaret også nej.

Video: Claus Bonnerup

Intet kunne slå Tøfting ud af kurs – et karaktertræk, der i den grad høstede anerkendelse hos B.S.

Fodboldeksperten fuldførte Stig-Minoen langt om længe trods ømme stænger, og kampbolden kom sikkert frem til kampstart på et udsolgt MCH Arena.

Den massive opbakning kom bag på ’Plæneklipperen’, der var taknemlig for både Cocioen, frikadellerne, de to ristede, colaen og alt det andet, som venlige sjæle de sidste par dage har budt ind med.