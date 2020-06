To trækker mega-nitten

Silkeborg er på den, for de havner - uden en sejr, et Esbjerg-nederlag og en indhentelse af fire mål - i pulje 1 sammen med Sønderjyske, der lige nu er 11 point foran. Der er potentielt 21 point at spille om med en enkelt grundspilsrunde samt seks i puljespillet, men de har kun skrabet 15 point sammen på 25 kampe.

Hobro og Esbjerg ender i pulje 2, og her skal de to efter alt at dømme udkæmpe en dødsduel for at undgå sidstepladsen i puljen, som giver direkte nedrykning. Det ligger ikke i kortene, at de kan hente klubberne, der ender på 7. og 8. pladsen, som formentlig begge vælger Pulje 2.