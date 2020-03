Tøffe: De har været Superligaens største skuffelse

Tre uafgjorte i de seneste otte kampe!

Ingen sejr siden 3. november 2019.

Det er de barske kendsgerninger for det fynske fodboldflagskib, OB, der er gået fuldstændig kold i takt med vinteren satte ind.

For Stig Tøfting, Ekstra Bladets fodboldekspert, kommer det som en stor overraskelse, at OB har præsteret så skidt i denne sæson.

- OB har været Superligaens største skuffelse for mig. Inden sæsonen begyndte, havde jeg en tro på, at de kom til at spille med om bronzemedaljerne. Nu kan de glemme alt om top-6 efter den skuffende start på foråret, siger Stig Tøfting.

OB har ikke vundet de seneste otte kampe, hvor det blot er blevet til tre uafgjorte. De er ude af top-6 og kan komme i nedrykningsfare, mener Stig Tøfting.

Glem alt om Europa

OB’s bestyrelsesformand og hovedaktionær Niels Thorborg slog for kort tid siden den optimistiske tone an i podcasten ’obstemmer’. Her mente formanden, at fynboerne allerede i denne sæson burde række ud efter Europa.

Men det kommer ikke til at ske.

Men hvorfor er det gået så skidt, når fynboerne samtidig havde et glimrende transfervindue i januar, hvor Mart Lieder, Kasper Larsen, Jørgen Skjelvik og Aron Elis Thrándarson kom til, mens Bashkim Kadrii og Ramon Leeuwin godt nok rejste ud.

- OB spiller alt for meget til siden og bagud. Det minder om søvngængerfodbold. Det bliver alt for henholdende og defensivt. Udgangspunktet er et tre mandsforsvar, men ofte kommer de til at stå med fem mand i bagkæden, mener Stig Tøfting og slår fast:

- Jeg tror, det var en stor fejl OB ikke brugte pengene på at hente Emmanuel Sabbi i Hobro allerede her i vinterens transfervindue. Han kunne have tilført dem noget fart i offensiven, påpeger Stig Tøfting.

Det var en kæmpe fejl af OB ikke at hente Emmanuel Sabbi her og nu i Hobro, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting. Foto: Ernst van Norde.

I fare for nedrykning

Med SønderjyskE, AGF og Esbjerg som de resterende modstandere i grundspillet har fynboerne tre modstandere, der også har meget på spil i de sidste tre spillerunder.

- OB er lige nu i en situation, hvor de kan komme i fare for nedrykning, pointerer Stig Tøfting og uddyber:

- Hvis vi tager udgangspunkt i den aktuelle stilling, vil både Randers og Lyngby vælge puljen med Hobro og Esbjerg.

- Det betyder, at OB vil havne i gruppe sammen med SønderjyskE, Horsens og Silkeborg. Og det kan godt bringe OB i fedtefadet om to overlevelseskampe, mener Stig Tøfting.

Ugens optur:

FC København. Sejren over Celtic var en imponerende bedrift. Den blev flot fulgt op af en sejr over AaB, selv Dame N’Doye måtte melde fra til sidst.

Ugens nedtur:

Horsens. Tredje nederlag i træk i foråret. Og jeg tror ikke de får point i de resterende forårskampe – FCK, FCM og Brøndby. Men de har før vist evner i de afgørende kampe. Så jeg afskriver dem bestemt ikke.

