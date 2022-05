Tøffe: De snød mig fuldstændigt

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, var stærk på sine forudsigelser inden slutspillet, men han havde ikke forventet, at Silkeborg ville gøre det så godt

Den ramte Stig Tøfting meget godt!

Otte ud af 12 placeringer sad lige i skabet, men Stig Tøfting kunne ikke forudse, at Silkeborg viste topklasse i mesterskabsspillet, hvor de vandt seks kampe i træk og derved kravlede op på tredjepladsen.

Han havde heller ikke forudset, at korthuset ville styrte fuldstændig sammen om David Nielsen i AGF

Her gennemgår vi de forudsigelser som Stig Tøfting kom med inden slutspillet begyndte i starten af april:

Nicklas Helenius havde stor andel i, at Silkeborg havde en storslået sæson. Foto: Jens Dresling.

1. FC København

2. FC Midtjylland

3. AaB

4. Brøndby

5. Silkeborg

6. Randers

Det siger Tøffe nu: - Det er vel okay at ramme fire ud af seks. Havde AaB og Silkeborg byttet plads, havde jeg ramt alle slutplaceringerne.

- Men Silkeborg tog virkelig fusen på mig. Jeg havde ikke troet, at de ville hente 11 point flere end AaB i slutspillet, men det gjorde de og fortjente bronzen.

- Men VHS-maskinen (Vallys, Helenius, Sebastian Jørgensen) har jo leveret en imponerende sæson med 38 mål og hele 20 assist.

- Til gengæld var det slet ikke overraskende for mig, at Brøndby ikke fik medaljer. De scorede alt for få mål efter salget af Uhre.

Jack Wilshere var ikke den store forstærkning for AGF, der faldt totalt sammen i slutspillet med blot fire point i ti kampe. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix.

7. Viborg

8. AGF

9. FC Nordsjælland

10. OB

11. Vejle

12. SønderjyskE

Det siger Tøffe nu: Ja, her ramte jeg også fire af seks. Der skulle kun være byttet rundt på AGF og OB.

- Det var en nedsmeltning af AGF, der blot hentede fire point i kval-spillet. Og med afstand på otte point til OB, kan jeg ikke se i hvilke kampe, de skulle have hentet dem.

- AGF fik, hvad de fortjente. Til gengæld kan Vejle måske godt ærgre sig, for tænk, hvis ikke Viborg havde udlignet mod dem langt inde i overtiden, så havde de reddet sig.

Stig Tøfting fik ret i, at Louka Prip ville ende på 14 mål, men han havde ikke troet, at Nicklas Helenius bankede hele 17 kasser i mål. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

De frække:

Topscorer: Louka Prip

Det siger Tøffe nu: - Jeg forudsagde Prip ville score 14 mål, det gjorde han. Men jeg havde ikke set, at Nicklas Helenius ville fortsætte og sluttede på 17 træffere.

Flest assist: Christian Sørensen, Viborg

Det siger Tøffe nu: - Det er hverken Christian Sørensen eller min skyld, han ikke endte med flest assist, det er angribernes ansvar i Viborg. For hold da kæft, hvor serverede han mange kanon-indlæg, som ikke blev sparket i mål.

Lyngby rykkede op i Superligaen sammen med Horsens. Stig Tøfting havde forventet, at Helsingør ville snuppe pladsen foran Lyngby. Foto: Lyngby Boldklub.

Oprykning: Horsens og Helsingør.

Det siger Tøffe nu: - Jeg må erkende, jeg ikke havde forudset, at Helsingør gik fuldstændig død i oprykningsspillet. De har fået fire point, mens Horsens har hentet 23 point i ni kampe.

- Jeg lever til gengæld fint med, jeg tog fejl, når det handler om Lyngby. Det glæder mig, at min gode ven Mikkel Beckmann nu er tilbage i Superligaen.

Mindst to trænere står ikke i spidsen for sin nuværende klub, når den nye sæson starter.

Det siger Tøffe nu: - Den er jo ikke afgjort endnu. Men David Nielsen er allerede stoppet i AGF. Der er stadig chancer for, at der sker endnu et skift frem mod den nye sæson.