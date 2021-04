'Tøffe': - Det er slut, Brøndby

Der er større chance for, at Brøndby bliver overhalet af FCK, end at de selv indhenter FC Midtjylland, mener Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting

FC København slukkede søndag Brøndbys gulddrøm.

Det mener Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting.

Han har hele sæsonen haft FC Midtjylland som sin favorit, og troen på midtjysk guld er bestemt ikke blevet mindre efter to Brøndby-nederlag i de to seneste runder.

- Jeg vil ikke male Fanden på væggen, men der er større chance for, at Brøndby bliver overhalet af FCK nu, end at de selv indhenter FC Midtjylland.

- Efter de seneste runders resultater kan jeg ikke se dem vinde guld, siger Stig Tøfting.

Brøndby har blot hentet et point i de tre seneste kampe. Foto: Jens Dresling

Brøndby er fire point efter FC Midtjylland, men fire foran FC København.

For to runder siden var forspringet til ærkerivalen ti point, mens de var to foran de forsvarende midtjyske mestre.

Men det har været nogle kostbare kampe mod rivalerne i toppen den seneste tid, og 'Tøffe' peger især på en ting, der har haltet: chanceudnyttelsen.

- De har jo haft chancerne til at afgøre kampene. Mod FCK var de ikke helt så store som i Herning og mod AGF på hjemmebane, men udnyttelsesprocenten er bare ikke god lige nu, siger Stig Tøfting.

Ifølge fodboldeksperten, der var på Brøndby Stadion i forbindelse med derbyet søndag eftermiddag, slider de blågule også med spillet.

Det skyldes blandt andet, at modstanderne har ladet Brøndby have bolden meget, og det er ikke Niels Frederiksens mandskabs største styrke.

- Det er ikke noget, som de ikke har været klar over, og de har i vinterpausen arbejdet på, hvordan de skal spille mod et etableret forsvar.

- Men når modstanderen lader dem have bolden og minimerer egne fejl, har Brøndby det svært. Så får de færre muligheder for at lave de omstillinger, som de er så gode til, siger Stig Tøfting.

TV-boss til modangreb på 'rasende' CV

FC København vandt derbyet 3-1, og 'Tøffe' forstår til fulde Brøndby-holdets store skuffelse efter slutfløjt:

- Jeg vil ikke kalde sejren ufortjent, men var den endt 1-1, var der nok ikke nogen, der havde sagt noget til det.

- Men når man ser på afslutningen, kan jeg godt forstå, at de ærgrer sig over, at de ikke formår at køre et point hjem.

Kamil Wilczek scorede to gange på sin tidligere hjemmebane. Og misbrugte også et straffespark. Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Selve straffesparket, der førte til FCK's 2-1-scoring i tillægstiden, kalder han for helt korrekt dømt, og han minder gerne om, at selvom Daramy var for tidligt i straffesparksfeltet, var det også tilfældet for nogle af dem i gult.

- Det maksimale, som Brøndby kan få ud af den situation, er, at der bliver dømt omspark.

- Og chancen for at score på et straffespark er større end for at brænde, siger Stig Tøfting, der tror, at guldet kan blive sat på plads torsdag i næste uge, når FC København gæster FC Midtjylland.

Inden da har midtjyderne dog en kamp mod Randers FC i næste runde, mens FCK i Parken møder formstærke FC Nordsjælland.

Ugens optur: Vejle

- Østjyderne starter ugen med at hente et vigtigt point i Lyngby og slutter den med tre point på Fyn. Nedrykningsspøgelset er kommet lidt på afstand.

Ugens nedtur: SønderjyskE

- Hold da op for et kollaps hjemme mod Horsens! De virker shaky og har tabt ti ud af de seneste 13 kampe. Søndag så man, hvorfor de er det dårligste hold i 2021.

