Tøffe: - Det virker besynderligt

Stig Tøfting, Ekstra Bladets fodboldekspert, undrer sig over, at Brøndby endnu ikke har forlænget med cheftræner Niels Frederiksen

Det har været en fin sæson på Vestegnen indtil videre.

Brøndby har to point i snit og fører Superligaen, inden Midtjylland spiller sidste kamp i runden mandag aften.

Det flotte pointsnit har cheftræner Niels Frederiksen sikret med færre midler og med brugen af flere unge spillere.

Niels Frederiksens fremtid på Brøndby Stadion er endnu uvis. Foto: Lars Poulsen

Cheftrænerens kontrakt, som udløber til sommer, er dog endnu ikke forlænget af fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen.

Det forstår Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, ikke meget af.

- Jeg ville forlænge med ham. Jeg kan ikke se nogen grund til ikke at forlænge med ham. Han navigerer jo i ukendt farvand hele tiden.

- Det starter jo med, at Brøndby i seneste vinter-transfervindue siger farvel til Wilczek, Kaiser og Mukhtar samt 27/37 mål og ændrer en top 6-målsætning til top 3. Det kører han bare ufortrødent videre på og køber ind på præmissen med unge spillere.

Brøndby klarer sig godt med unge spillere. Søndag var Jesper Lindstrøm og Anis Ben Slimane 'drengene' bag den afgørende scoring mod SønderjyskE. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Det virker besynderligt, at man ikke får ham forlænget. Hvad er alternativet? Brøndby har skåret ned på deres budgetter, og hvad går de efter? Går de efter en træner, der kan flytte det her yderligere? Lige nu ligger de nummer et. Hvad vil man mere?

- De ligger nummer et, har fået de unge i spil, og det virker til, at der er harmoni, og de vandt fuldt fortjent søndag over et andet tophold, siger Tøffe, som ikke tror, at det handler om forhandlinger om Niels Frederiksens løn.

Der ville ligge en forlængelse klar på Niels Frederikens bord, hvis Tøfting havde været BIF-boss. Foto: Oliva Loftlund

Andre trænere i spil?

Ifølge Plæneklipperen kan det være, at en anden træner har mulighed for at gøre sin entré i Brøndby.

- Det må øjensynligt have noget at gøre med, at 'CV' kigger et andet sted eller har gjort det. Det er rigtig sjældent, at hvis man er tilfreds med en træner, og der er et halvt år tilbage af kontrakten, at man ikke bare får den forlænget.

Carsten V. Jensen har endnu ikke forlænget med Niels Frederiksen. Foto: Lars Poulsen

- Når vi ser på det som udeforstående, så virker det til, at man kigger sig om efter en anden træner.

- For Brøndby vil jeg håbe, at Niels Frederiksen er træner i næste sæson, fordi jeg synes, at han gør det godt, siger Stig Tøfting.

Ugens op- og nedtur Ugens optur - Det er FCK. Nordsjælland har slået Midtjylland og AGF hjemme, så det er en svær bane at spille på. Tredje sejr i træk og nu i top 6. Ugens nedtur - Vejle, som bare er raslet ned gennem tabellen. De har fået et point i seks kampe. De spiller kun første halvleg. De er gået fuldstændig kolde. Førte ved pausen mod Randers. De skal til at spille anden halvleg også.

