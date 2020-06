Tøffe: Døren på klem for FCK

For få uger siden lignede det et indlysende mesterskab til FC Midtjylland. Et mesterskab, der aldrig ville komme i farezonen.

Men det kan godt ske nu.

Det mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, efter FC Midtjylland smed en 3-1 føring og tabte 3-4 til AGF.

- Døren til guldkampen er åbnet på klem, siger han.

Midtjyderne fører godt nok stadig med otte point til FC København, men de to titelbejlere mangler stadig at møde hinanden to gange i mesterskabsspillet.

- FC Midtjylland kan smække døren i igen, hvis de søndag vinder i Parken. Og ja, jeg tror stadig de vinder mesterskabet, fordi FCK er tvunget til at vinde begge indbyrdes opgør.

- Men Brian Priske tropper har altså ikke været særlig stabile efter corona-pausen. Blot to sejre, én uafgjort og to nederlag. Det indikerer, at de godt kan smide flere point i resten af slutspillet, vurderer Stig Tøfting.

- Jeg ved godt, at FCM defensivt har set meget solide ud, men nu har AGF altså i de to seneste kampe mod dem scoret syv af de 18 mål, der er gået ind på dem. FCM har helt sikkert også fået deres udfordringer at slås med, påpeger Stig Tøfting.

Han er af den opfattelse, at Andreas Bjellands for korte tilbagelægning mod slutningen af opgøret i Brøndby kan blive altafgørende i det store billede, når perspektiverne for mesterskabsspillet skal tegnes op.

AGF skal jagte sølvmedaljerne, mener Stig Tøfting, der er imponeret over pointhøsten på 13 af 15 mulige efter corona-genstarten. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix.

AGF ind i sølvkampen

Mens FCK har chancen for at komme tilbage i guldkampen, vil Tøfting heller ikke afskrive AGF i kampen om sølvmedaljerne.

- Bronzen bør være i hus for AGF. Forspringet på ni point sætter de ikke over styr. De bør jagte sølvmedaljerne, fordi FCK har bevist, at de også har været til at tale med.

- AGF mangler at møde FCK to gange og kan sagtens drille dem, hvis de fortsætter det underholdende og målsøgende spil. Jeg er meget imponerende over det David Nielsen har skabt med AGF i denne sæson. De har et stabilt forsvar, spiller direkte fremad uden at spille med lange bolde. I øjeblikket er de det mest underholdende mandskab at se på, siger Stig Tøfting.

Ugens opture: AGF! Bagud 1-3 og vinder 4-3. Nu har de 13 af 15 mulige point efter corona-genstarten. Imponerende.

Hobros sejr i Esbjerg betyder helt sikkert mere økonomisk, fordi det kan være redningsplanken i Superligaen.

Ugens nedtur: FCK! Det er utilgiveligt at forære et mål væk så kort før tid.

