'Tøffe' efter fyring: - Der er to muligheder

Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting er ikke overrasket over, at Vendsyssel mandag valgte at give træner Jens Berthel Askou sparket, men han kalder timingen bemærkelsesværdig. - Den nye træner får ikke meget tid at gøre med, siger 'Tøffe' inden vendelboernes to playoff-kampe mod nummer tre fra 1. division

Et sølle mål kan være forskellen på overlevelse og fyring.

Vendsyssel var søndag tæt på at redde livet i playoff-kampen mod Horsens, men manglede en scoring. Og det kostede Jens Berthel Askou trænerlivet.

Vendelboerne valgte tidligt mandag at give Askou og assistent Mike Tullberg det berømte spark, og i stedet er det Peter Enevoldsen, der får ansvaret for at sikre Superliga-eksistensen.

Fyringen af Jens Berthel Askou kommer ikke som et chok Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting. For som han siger, er det i sidste ende resultaterne, der afgør tingene i alle klubber.

- Og de har ikke været for gode. De har vundet en af deres seneste 14 kampe, konstaterer Stig Tøfting.

Vendsyssel har vist sig som et hold, der ikke er let at besejre, men omvendt har de selv haft meget svært ved at besejre andre.

De forstærkede sig ganske markant i vinterpausen, men resultaterne har ikke fulgt med, og ifølge Tøfting må det også være en væsentlig forklaring på fyringen.

- Der er to muligheder. Enten har sportschefen ikke hentet dygtige nok spillere, ellers har træneren ikke fået nok ud af dem.

- Ole Nielsen (sportschef, red.) må have ment, at de var dygtige nok og har taget konsekvensen af, at træneren ikke har fået nok ud af potentialet.

Der var jubel i Horsens, da de sikrede Superliga-eksistensen. Det kostede samtidig Jens Berthel Askou jobbet i Vendsyssel. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Vendsyssel skal nu møde nummer tre fra 1. division i to kampe, der kommer til at afgøre, om den også står på Superliga i Hjørring efter sommerferien.

- Den nye træner får ikke meget tid at gøre med, så på den facon er timingen bemærkelsesværdig. Hvis der havde været fuld harmoni mellem trup og træner, havde man nok ikke valgt at gøre det.

- Jeg har ikke fornemmet, at der skulle være uro, men kan godt foranlediges til at tro, at der har været et eller andet, når man mener, at træneren ikke ville kunne klare den i to kampe mod et 1. divisionshold, siger Stig Tøfting.

I denne sæson har der af forskellige årsager været trænerskifter i otte ud af de 14 Superliga-klubber, og ’Tøffe’ forudser, at det kan blive endnu vildere i næste sæson, når den bedste række skal skæres ned til kun 12 hold:

- Der vil være ’no mercy’. Der er det ikke noget med, at du kan vinde et par kampe til sidst, og så overlever du. Fodbold er en benhård branche, og det kan være et mål, der kan være forskel på succes og fiasko.

- Jeg tror for eksempel ikke, at Vendsyssel havde valgt at fyre Askou nu, hvis de havde vundet i Horsens...

Vendsyssel måtte nøjes med 1-1 i det østjyske, og da Horsens havde vundet første opgør 1-0, var det dem, der overlevede i Superligaen.

Efter chokfyring: Han skal redde Superliga-klub

Se også: Super-Skov 'snydt' for mål: - Ligeglad med rekorden

Danske klubber har millioner gemt i Europa

Jan Bechs store opgør med Brøndby