Tøffe: FC Midtjylland får ikke et eneste point

Uden Brian Priske var FC Midtjylland aldrig kommet i Champions League. Under hans ledelsen har midtjyderne vist, at de er færdige med at betale lærepenge i Europa - i stedet casher de nu selv ind. Men det bliver ifølge 'Tøffe' ikke til point i Champions League

DET ER FEDT at hedde Brian igen. Og jeg under Brian Priske succesen. Selv om man ikke holder med FC Midtjylland, tror jeg ikke, at der sad nogle hjemme i stuerne onsdag aften, der ikke syntes, at det var fedt for Brian Priske.

Når Ståle Solbakken har succes i FCK, er der nogle, der har ondt i røven over det. Nordmanden deler vandene, men hans tidligere assistent er umulig ikke at holde af. Han er velafbalanceret og sympatisk. I bund grund er Brian et ualmindeligt behageligt menneske. Og en fandens dygtig træner…

UDEN HAM PÅ trænerbænken var FC Midtjylland ikke kommet i nærheden af de omkring 240 millioner kroner, som Champions League-eventyret som minimum sender i klubkassen.

Det har været nogle af Steinleins bedste beslutninger i nyere tid, da han først valgte ham som afløser for Kenneth Andersen for lidt over et år siden og derefter i sommer nægtede at lade ham skifte til Standard Liège.

Brian Priske har gjort en kæmpe forskel i FC Midtjylland. Foto: Claus Bonnerup

Priske har ændret systemet og fået skruet på de helt rigtige knapper. FC Midtjylland har under hans ledelse vist, at de er færdige med at betale lærepenge i Europa. I stedet casher de nu selv ind.

Jeg husker ikke at have set et dansk hold gøre det bedre. Heller ikke FCK.

FUNDAMENTET HAR været en betondefensiv i ordets mest positive betydning. Klichéen om, at forsvar vinder mesterskaber, og angribere sælger billetter, holder stadigvæk. Bare se mod København, hvor Kamil Wilczek laver masser af mål, men hvor problemerne bagude fortsat er så store, at polakkens mål ikke giver FCK mange point.

I Prag leverede FC Midtjylland en forsvarsmæssig præstation til UG. Jeg husker ikke at have set et dansk hold gøre det bedre. Heller ikke FCK. I onsdags var der usikkerhed i begyndelsen, men de kom hurtigt efter det, og det er en skræmmende stærk defensiv, som Priske råder over.

Jens Lys-Cajuste og Frank Onyeka er fremragende til at beskytte forsvarskæden, Erik Sviatchenko og Alexander Scholz er næsten umulige at komme forbi, og sker det, har de i Jesper Hansen en målmand, der tager med hænder. Det spiller bare.

NU ER DER FYLDT op i bankboksen i Herning, og der er ingen grund til at bruge millionerne her og nu i håbet om at gå videre i Champions League.

Deres gruppe er så vanskelig, at det ikke kommer til at ske. Heller ikke selvom de skulle hente et par spillere. Så behold pengene (og Ronnie Schwarz) og lev med Sory Kaba som den foretrukne frontangriber lidt endnu.

Sory Kaba fik scoret mod Slavia Prag, men er ifølge 'Tøffe' svageste led på et stærkt FC Midtjylland-mandskab. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jeg er ingen stor tilhænger af ham, og FC Midtjylland har brug for en mand med fart i fødderne og evnen til at løbe dybt. En type som Young Boys’ Nsame eller Slavia Prags Olayinkas ville pynte på heden.

I får mig ikke til at tale om et tronskifte.

LIGE NU ER FC Midtjyllands Danmarks bedste klub, og deres Champions League-deltagelse kunne ikke komme på et værre tidspunkt for FCK. Midtjylland skovler penge ind, mens Ståle Solbakkens hold er i stor sportslig krise samtidig med, at koncernen bag FC København bløder.

Det giver midtjyderne muligheder, og de har en langt større chance end FCK for at sikre mesterskabet og en automatisk plads i et europæisk gruppespil i næste sæson.

Der er lagt op til nogle fede år, hvis man er FC Midtjylland-fan, men I får mig ikke til at tale om et tronskifte. Jeg holder fast i, hvad jeg har sagt før: FC København har alle forudsætninger for, at det ikke lykkes FC Midtjylland at blive en større klub end dem.

FCK ligger i landets hovedstad, en europæisk topklasse by med mange store virksomheder. Dér er FC Midtjyllands problem, at de ligger i Herning!

KOMMER DER nogensinde et potentiale til et stadion i Midtjylland med 30.000 pladser, der jævnligt fyldes op? Jeg tror det ikke. Det kommer også til at gå nedad på et tidspunkt, og hvad sker der så med interessen?

Men det ligger alt sammen et stykke ud i fremtiden. Nu skal FC Midtjylland have lov til at glæde sig over, at de er en del af det allerfineste selskab i Europa.

Og kender jeg dem ret, er de allerede i gang med at lægge planer og sætte ny mål. Jeg er sikker på, at de både drømmer om og forventer, at Brian gør det igen-igen og giver de store nogle bank!

FC Midtjylland havde ikke ligefrem heldet med sig ved torsdagens lodtrækning til Champions League. Foto: Harold Cunningham/Ritzau Scanpix

Fede oplevelser i ubehagelig gruppe

FØR TORSDAGENS lodtrækning havde jeg en tro på, at FC Midtjylland godt kunne få point. Jeg må blankt erkende, at den er forsvundet. Jeg tror ikke, at de får et eneste point.

Før sådan en lodtrækning kan man som dansk klub håbe på to ting: En pulje man muligvis kan gå videre fra eller en med fede modstandere. Det blev det sidste for midtjyderne.

LIVERPOOL KAN DE ikke røre, Ajax har som altid solgt profiler, men er stadig et stærkt hold, der naturligvis har lagt sig i front i Æresdivisionen med ni point efter tre kampe.

Og så er der Atalanta, som er et ubehageligt hold. De banker mål ind efter behag - både ude og hjemme. Sæsonens to første kampe i Serie A har de vundet og lavet i alt otte mål.

JEG ER KED AF det, FC Midtjylland, men det bliver ikke til point. Men derfor kan det godt blive sjovt alligevel!

