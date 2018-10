Tøffe: Her er faresignalet i AGF

Søndag spillede AGF og AaB den mest underholdende kamp i Superliga-runden, og selv om begivenhederne uomtvisteligt blev åbnet på grund af udvisningen til Jores Okore, så havde Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, lugtet lunten i forhold til underholdningsværdien i Aarhus:

- Man kan takke to gavmilde forsvar for, at der blev lavet fire mål, for alle scoringerne kunne i mine øjne være blevet forhindret i opløbet. Men når det er sagt, så synes jeg, begge hold gik efter det. AaB var bedst inden udvisningen og havde faktisk mere boldbesiddelse efter det røde kort, siger Stig Tøfting og fortsætter.

- David Nielsen stillede med både Ryan Mmae og Mustapha Bundu i startformationen, og selv om Bundu lå på kanten, så gav det et mere offensivt udtryk, og man kan ikke klandre David Nielsen for ikke at gå efter sejren. Det var rart at se, selv om AGF spillede for langsomt. Men fire mål, to stolpeskud, en udvisning og et brændt straffe - det er godkendt.

Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen viser AaBs Jores Okore det røde kort. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Til gengæld gentog Stig Tøftings tidligere klub, AGF, mønstret med at spille uafgjort denne sæson. Det niende kryds i 13 kampe. Den statistik får alarmklokkerne til at ringe hos Tøffe.

- Der er som sådan ikke nogen faresignaler ved at spille 2-2 mod AaB, som er en mand i undertal i en time. Det er set før i verdenshistorien, at hold i undertal kriger point hjem, og det kommer man til at se igen. Faresignalet ligger derimod i, at AGF for sjældent spiller en hel god kamp denne sæson endnu. Sejrene over Hobro og Brøndby samt det uafgjorte resultat mod FCK har været helstøbte præstationer, men tre gode kampe ud af 13 er for lidt...

- Der er gode perioder for AGF, som kommer i klumper. Det var tilfældet mod AaB, og det var det også mod både OB og Esbjerg. AGF får ikke lukket kampene ned, når de har mulighederne, og jeg frygter stadig, de mange uafgjorte kommer til at koste top-seks. Der skal ikke meget til, før AGF er uden for det gode selskab, siger Stig Tøfting og maner selv til besindighed.

- Sidst AGF kun havde et nederlag i 13 kampe var altså tilbage i 1995/1996. Så helt skidt er det jo ikke. Den klare forskel er bare, at dengang havde vi 28 point for 13 kampe (AGF har 18 point denne sæson og en målscore på 16-13 red.) og en målscore på 24-9.

Det røde kort til Jores Okore satte sit tydelige præg på søndagskampen mellem de to jyske traditionsklubber, og Stig Tøfting, der flere gange har appelleret til, at dommerne får video-hjælp, ærgrer sig over, at dommeren igen kom i fokus i Superligaen.

- Jeg mener ikke, der hverken var straffespark eller rødt kort. Hvis der endelig skulle dømmes straffe, så hold dog det røde kort i lommen, da det ikke var en oplagt scoringsmulighed. Det mest ærgerlige som fodboldspiller er at stå efter kampen og føle sig snydt. Det kan jeg godt forstå, AaB-spillerne gjorde. Men med Viljormur Davidsens annullerede karantæne frisk i hukommelsen, så tror jeg også, Okore snart er på græs igen.

