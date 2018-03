Tøffe i kæmpe Superliga-opråb: 'Vi må aldrig nå dertil'

- Det strider mod professionel sport, at hold kan drage fordel af at tabe en kamp, siger Stig Tøfting og mener flere ændringer må ske til næste sæson

Divisionsforeningen og klubberne i Superligaen må se på superliga-strukturen. Den skal justeres og i bedste fald skal modellen for mesterskabsslutspil og gruppespil ændres hurtigst muligt.

Det mener Ekstra Bladet fodboldekspert Stig Tøfting forud for sidste spillerunde i Superligaens grundspil, hvor det faktisk for flere hold kan betale sig at tabe den sidste kamp.

- Vi må aldrig nå dertil, hvor et hold kan spekulere i at tabe en kamp. Det er professionel sport, vi taler om. Her handler det kun om at vinde. Og sådan skal det altid være, påpeger han.

Helsingør bedst tjent som nummer 14

Stig Tøfting kommer med flere eksempler forud for afgørelsen på søndag, hvor de seks bedste hold skal findes til mesterskabsslutspillet, mens de to gruppespil i den tunge ende også skal udpeges. Her deles holdene ind efter placering. Nummer 7-10-11 og 14 i den ene gruppe, mens nummer 8-9-12 og 13 mødes i den anden gruppe.

- Helsingør har interesse i at slutte sidst (14). Det betyder nemlig, at de reelt kan få to chancer mod Lyngby og Randers for at redde sig. Det er en klar fordel, at de har Lyngby og Randers placeret i den anden gruppe. Der er grundlæggende noget forkert, når det bedre kan betale sig at slutte som nummer 14 frem for nummer 13 eller 12, mener Stig Tøfting, der også ser et problem i, at et hold i teorien kan tabe alle 26 kampe i grundspillet og siden tabe de seks kampe i gruppespillet samt yderligere to kampe. Hvorefter de med fire uafgjorte kampe til sidst – i teorien – kan redde sig.

Stig Tøfting ser også et problem, når man kravler op og ser på kampen om top-6. Her kan både OB og SønderjyskE have en interesse i ikke at vinde deres kampe mod Randers og FC Midtjylland, hvis Horsens får point i udekampen mod Lyngby.

- Både OB og SønderjyskE risikerer med en sejr at ryge over i det modsatte gruppespil, hvor de vil være meget tættere på nedrykningskampen. Lige nu er de i et gruppespil, hvor der skal mirakler til, hvis de havner i nedrykningsfare. Men en sejr søndag kan føre dem i den forkerte pulje.

- Det er aldrig godt for en turnering, når et hold kan spekulere i at tabe. Og det vil overraske mig, hvis ikke spilleselskaber lukker for spil på FC Midtjylland mod SønderjyskE, påpeger Stig Tøfting.

Her er løsningen

Stig Tøfting forventer Divisionsforeningen, trænerne og klublederne sætter sig sammen om bordet efter sæsonen og får ændret på modellen, så det fremadrettet altid kan betale sig at gå efter sejren.

- Hvis man skal finde en sportslig korrekt model, kan det være en løsning, at de fire nederste hold (11-14) efter grundspillet afgør nedrykningen indbyrdes mellem sig, hvor nummer 13 og 14 efter gruppekampene spiller om direkte nedrykning. Vinderen af den kamp møder nummer to fra 1. division, mens nummer 12 møder nummer tre fra 1. division.

- De øvrige hold (7-10) kan så spille om retten til at få den ekstra kamp om pladsen i Europa mod nummer tre eller fire i tabellen. Det vil i hvert fald være en mere retfærdig model, påpeger Stig Tøfting.

Se også: Er der virus i computeren, Midtjylland?

Se også: 'Brøndby er uden sammenligning Danmarks bedste hold'

Hvor er det AGF, jeg kender?

Se også: TV-værter knækker sammen af grin over Tøfting