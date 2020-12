Tøffe imponeret: De tre har gjort forskellen

Oftest dukker der et hold op i toppen af Superligaen, som overrasker fodbold-Danmark.

I denne sæson er det SønderjyskE, der har imponeret i første halvdel af grundspillet.

For Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting er det dog ikke overraskende, at SønderjyskE befinder sig i top-6. Det har han hele tiden forventet.

Til gengæld er han imponeret over, hvor stor en forskel tre indkøb har gjort for sønderjyderne.

Thomas Lawrence har leveret pointgivende redninger for SønderjyskE. Han har været en fuldtræffer på transfermarkedet. Foto: Jens Dresling.

Den store forskel

- SønderjyskE har fået en målmand (Thomas Lawrence, red.), der leverer pointgivende redninger, en profil og fighter i Marc Dal Hende og en fysisk stærk angriber, Haji Wright, der alene på toppen kan afgøre kampene.

- Jeg må sige, at de tre i sandhed har bidraget til at løfte SønderjyskE ind i top-6, mener Stig Tøfting.

Om det til sin tid rækker til en plads i top-3, er Stig Tøfting mere i tvivl om.

- De har i efteråret bekræftet mig i, at materialet er til top-6, men det kræver, stabiliteten fortsætter, hvis de skal have medaljer. Det kan sagtens ske. For vi har før set, at Lyngby og SønderjyskE har sneget sig ind i medaljerne, påpeger Stig Tøfting.

Slet ikke overbevist

To sejre i træk til FC København har endnu ikke overbevist Stig Tøfting om, at FCK for alvor er på rette kurs mod toppen af Superligaen.

Men Ekstra Bladets fodboldekspert har bemærket, at sejrene er kommet i land, efter Jess Thorup er vendt retur til et firemands forsvar.

- For mig virker det fornuftigt at spille med et system, som spillerne er trygge ved. Det kan godt være, at FCK på længere sigt skal skifte til et tre-mandsforsvar, men tidspunktet og timingen var bare ikke den rigtige, da Jess Thorup lige var tiltrådt.

- Offensivt sprudler holdet nu, og spillerne virker langt mere frigjorte. Det kan hænge sammen med en større tryghed, mener Stig Tøfting.

Ugens optur: SønderjyskE!

Man skal tage dem alvorligt i toppen af Superligaen. Det er imponerende, de formåede at slå tilbage efter nederlaget mod FCK. Hans Jørgen Haysen og Glen Riddersholm har bragt dem langt med få forstærkninger.

Ugens nedtur: Lyngby!

Det er meget svært at se, hvordan de kan overleve, når man tænker på, at de i år kun har formået at vinde over to hold – Esbjerg og Hobro – der nu spiller i 1. division.

Superligaen går fri af nedlukning

Superligaen Indefra: AGF-boss sætter navn på sin afløser