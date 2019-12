Tøffe: Jeg glæder mig til VAR

Stig Tøfting går og glæder sig.

Ikke til Superligaen går i vinterhi, men til næste sæson, hvor VAR bliver indført i landets bedste fodboldrække.

Ekstra Bladets fodboldekspert er overbevist om at det det bliver en kæmpe gevinst, når dommerne snart får VAR som hjælpemiddel til kampene.

- Dommerne har brug for VAR som hjælpemiddel. De seneste 50 år har spillet udviklet sig eksplosivt. Det går meget stærkere. Og det eneste hjælpemiddel, som dommerne har fået, har været en fjerdedommer på sidelinjen.

- De har brug for VAR til at se de tvivlsomme kendelser efter. Som spiller var der situationer, hvor jeg følte mig bortdømt.

Viktor Fischer scorede to gange for FCK, da Brøndby blev besejret 2-1. Stig Tøfting ser ikke noget problem i, at situationer skal tjekkes af VAR-dommerne. - Det giver spillerne mulighed for at juble en ekstra gang, hvis reglerne er overholdt, påpeger han. Foto: Lars Poulsen

Mange tvivlsomme situationer

- VAR vil være med til at eliminere de fleste kampafgørende fejl. Jeg har set fra Premier League, at der sjældent er brok, når dommen efterfølgende falder fra VAR-rummet, siger Stig Tøfting og tilføjer:

- Hver uge står vi med situationer, som vi på tv endevender. I denne spillerunde var det Simon Hedlunds scoring. Var der offside eller ej? I forrige spillerunde scorede Frederik Børsting to mål i første halvleg. Begge scoringer blev dømt offside. Den ene scoring var blevet godkendt med VAR.

- Efterfølgende scorede han til 1-0 i anden halvleg, og den scoring burde have været underkendt for offside, påpeger Stig Tøfting.

Han er med på, at fodbold romantikerne siger, at det ødelægger spillet, når kendelser skal tjekkes af VAR-dommerne.

- Selvfølgelig kan man juble efter en scoring. Og tænk sig, hvis man får muligheden for at juble endnu engang, når VAR-dommerne har tjekket efter. Jeg er så træt af, at der ikke kommer de rigtige kendelser. Med VAR ender vi på 98-99 procent rigtige kendelser i hver kamp, mener han.

Stig Tøfting mener, at David Nielsen handlede til sit holds bedste, da Mustapha Bundu blefv skiftet ud efter 35 minutter i søndags. Foto:Bo Amstrup Ritzau Scanpix.

Handlekraftig cheftræner

På trods af, at AGF aktuelt ligger på den bedste placering i 22 år efter 18. runder, rumler der lidt uro i krogene. Eller gør der. Stig Tøfting mener, det er et tegn på en handlekraftig cheftræner, der træffer beslutninger for sit holds bedste.

Aleksandar Jovanovic, der er på en lejeaftale, endte i et skænderi med David Nielsen på træningsbanen, og han blev sorteret fra oven på skænderiet. Og Tøftings bud er, at hans rolle er udspillet resten af efteråret.

Mustapha Bundu blev skiftet ud efter 35 minutter efter en scoring mod Esbjerg i søndags.

Men det var en klog og velovervejet beslutning, ifølge Stig Tøfting.

- David havde brug for at ruske op i sit hold, samtidig med, at Mustapha Bundu havde problemer med sit baglår. Når han valgte at skifte ham ud, tolker jeg det som om, at det var for at tage hensyn til holdets bedste, mener Stig Tøfting.

