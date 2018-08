Tøffe jubler over tilskuer-boom: Men én Superliga-klub får hug

Stig Tøfting glæder sig over de mange tilskuere, der ser Superliga på stadion i denne sæson, men Ekstra Bladets fodboldkommentator forstår ikke, at der er problemer med at få folk til kamp i Farum

Trods sommerferietid er folk strømmet til Superligaenm, og dfe mange tilskuere på stadion gør Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, til en glad mand

Han elsker at se, når der udsolgt til kampe som Vejle-AGF og Vendsyssel-AaB og næsten 20.000 i snit til Brøndbys to hjemmekampe.

Superligaen er tilskuermæssigt kommet fantastisk fra start, og der er store forventninger om, at weekendens kampe også vil trække mange tilskuere.

Parken har klassikeren over alle, når FCK tager imod Brøndby, mens der er lokalopgør i Østjylland, hvor AGF gæster Randers, mens og Syd- og Sønderjylland byder op til brag med Esbjerg-SønderjyskE.

- Efter den meget snak om tilskuere er det er fantastisk at se, at der er kommet så mange midt i en ferietid. Det må være en kæmpe fornøjelse at være spiller, siger Stig Tøfting, der ikke savner de mange tomme sæder hos Superliga-nedrykkerne Lyngby og Silkeborg.

Så hellere tage en tur til Vejle og for den sags skyld også Hjørring. Et sted i landet har de dog stadig problemer med at skaffe folk på lægterne i landets bedste række.

FC Nordsjælland er undtagelsen i jubel-diagrammet, og Tøfting kan fortsat ikke lade være med at undre sig over, hvorfor et af landets bedst spillende hold ikke kan få tilskuerne til at komme til Farum.

Klassikeren, FCK-Brøndby spilles efter Stig Tøftings mening på det helt rigtige tidspunkt, hvor Superligaen er ved at sætte sig (Foto: Lars Poulsen)

- Det er stedet, hvor der spilles seværdig fodbold, og alligevel kom der kun 1908 til kampen mod Vendsyssel i forrige runde.

- Da FCN blev danske mestre, var der trods alt i mesterskabssæsonen 2011/12 i gennemsnit 5800 tilskuere, så det kan lade sig gøre.

- Jeg synes, at kampen over alle FCK mod Brøndby kommer på et perfekt tidspunkt, hvor Superligaen er ved at sætte sig.

- Bortset fra, at AaB har sneget sig ind mellem FCK, Brøndby og FCM, er toppen som forventet, efter at de tre mesterskabsbejlere alle vandt for anden runde i træk, siger Tøfting.

- AaB får en fantastisk mulighed for at skrabe en masse point sammen i de kommende kampe. Således vil FCN på søndag komme trætte til Aalborg efter at have spillet Europa League mod Partizan Beograd, og derefter hedder AaB’s program, Horsens, Esbjerg, SønderjyskE, Vejle, Hobro og OB, siger Stig Tøfting.

