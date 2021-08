Tøffe klapper til: - Største fejlcast siden Moniz

VI KENDER VIST alle følelsen af at blive forelsket, for derefter at finde ud af, at den store kærlighed ikke var der alligevel…

Sådan må både Carit Falch og Vejle Boldklub have det i disse dage. Fyringssæsonen blev skudt tidligt i gang i Superligaen, og efter kun fem kampe og mindre end to måneder valgte Vejle at dumpe Falch.

Blev jeg overrasket, da jeg hørte om fyringen tirsdag? Ja, gu’ gjorde jeg det. Fem kampe er jo ingenting.

Når det er sagt, var mine alarmklokker så småt begyndt at bimle, og jeg havde allerede inden fyringen besluttet mig for, at denne uges klumme skulle handle om Vejle og Falch.

NU SKAL MAN aldrig sparke til en mand, der ligger ned, men jeg undrede mig godt nok, da jeg hørte Falchs interview med min kollega Jon Pagh efter 1-0-nederlaget til AaB mandag aften.

Det lød mest af alt som en nykåret olympisk mester i rygsvømning.

Carit Falch nåede ikke at vinde som Vejle-træner. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Carit Falch mente ikke, at han fortsat rådede over grundstammen fra sidste sæson. Dér fik jeg nær min Faxe Kondi galt i halsen.

Mod AaB havde han otte spillere fra sidste sæson med i sin startopstilling, og han havde ingen grund til at pibe over sin trup.

JA, HAN VILLE sikkert gerne have rådet over Ylber Ramadani og lejesvendene German Onugkha, Hugo Ekitike og Pierre Bengtsson, men der er trænere i Superligaen, der har væsentlig mere grund til at bruge spillerafgange som forklaring på manglende resultater!

Den holder simpelthen ikke.

Kald det naivt eller stædigt. I vælger selv.

Det gør det i øvrigt heller ikke at tale om skader i Vejle. Og så skal man ikke glemme, at der også er kommet nye spillere til i løbet af sommeren.

Jeg savnede, at Carit Falch så indad og havde en mere pragmatisk tilgang. Jeg hørte ham sige, at de bare skulle blive ved, for de gjorde det rigtige.

Sådan så det ikke ud for mig!

Tøfting hørte et interview med Falch, der mindede om olympisk rygsvømning. Foto: Lars Poulsen

JEG KAN EGENTLIG godt lide dele af Falchs fodboldfilosofi. Men det, jeg ikke kan lide, er, at der ikke er plads til andre ting.

Og når jeg ser på resultaterne, er min konklusion, at han hverken i Lyngby eller Vejle havde materialet til at spille så kompromisløst.

Kald det naivt eller stædigt. I vælger selv.

Denis Kolinger ærgrer sig efter endnu et Vejle-nederlag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Der kan næppe være tvivl om, at Vejles interesse for Falch blandt andet blev vakt af forårets Lyngby-opblomstring.

Fra 22. februar til 18. april hentede Falchs mandskab 18 point i ni kampe og tabte kun én gang.

Meget imponerende, men i sæsonens sidste syv kampe, hvor det gjaldt overlevelse, blev det bare til ét point for nedrykkerne.

Det er også en del af fortællingen om Carit Falchs Lyngby-tid.

LÆG SÅ STARTEN i Vejle til, så har Carit Falch i 12 Superliga-kampe fået to point, og hans hold har scoret ni mål og lukket 27 ind. Knap så imponerende.

Ét point i fem kampe som nyslået Vejle-træner burde i sig selv ikke kunne udløse en fyring, så problemerne må have stukket dybere.

Vejle og veltalende Falch har selvfølgelig haft flere snakke, før de i begyndelsen af juni indgik ægteskab.

Selv hvis det knaser lidt, plejer man at give det chancen noget længere, end det har været tilfældet her. Derfor må både troen på og kærligheden til Carit Falch have været pistvæk i Nørreskoven.

Salgstalen var utvivlsomt god, men virkeligheden viste sig at være noget andet.

Der er stadig masser af tid til få vendt skuden i det østjyske, men det vil kræve en fast hånd.

Vejle vil sikkert kalde det rettidig omhu at fyre en træner, de ikke tror på. Men det er ikke kun Falch, der skal se indad.

Vejle Boldklub bærer en lige så stor del af ansvaret her. Ikke siden Ricardo Moniz i Randers FC har en Superliga-klub lavet et så stort fejlcast på trænerfronten.

CARIT FALCH SIGER, at han bare har gjort, hvad han blev ansat til. Han skulle få flere lokale talenter ind omkring førsteholdet og brugte forbløffende meget taletid efter nederlaget mod AaB på at rose Hans Høllsberg.

Det 19-årige talent fik sit femte indhop i denne sæson og er formentlig en af dem i truppen, der ærgrer sig over Carit Falchs farvel. Andre ser nok frem til en ny mand på bænken…

Der er stadig masser af tid til få vendt skuden i det østjyske, men det vil kræve en fast hånd.

Stig Tøfting mener, at Peter Sørensen vil være godt valg af Vejle. Foto: Lars Poulsen

Nu har de det med at hive udenlandske navne, som vi aldrig har hørt om, op af hatten. Men skal det være en dansker, ser jeg tre muligheder: Glen Riddersholm, Jakob Michelsen og Peter Sørensen.

Af de tre tror jeg mest på Peter Sørensen. Det vil være et godt match, og han vil kunne få sat struktur på det her Vejle-hold.

DE OVERLEVEDE i sidste sæson, og det er også succeskriteriet i denne. Vejle vil kunne sige, at de gjorde det rigtige, hvis redningsaktionen lykkes.

Og noget må de uanset hvad have lært af de seneste måneder: det kan være farligt at falde pladask for en træner, der har talegaverne så meget i orden, at man ikke kan se Nørreskoven for bare træer.

Kærlighed gør som bekendt blind.