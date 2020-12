'Tøffe' klapper til: Vågn nu op i VAR-vognen!

JEG HAVDE i min karriere mange diskussioner med manden med fløjten. Det er der mange pensionerede dommere, der kan skrive under på.

De lyttede sjældent til mine gode råd, og selvom nogle vil tænke, at jeg er fuld af løgn, så har jeg altid haft stor respekt for 'de fleste' dommere.

Som så mange andre kan jeg blive forbandet, når jeg ser en kæmpe fejlkendelse, men det er sin sag at løbe rundt derinde blandt 22 spillere, der ikke gør meget for at hjælpe dig.

Morten Krogh tjekker VAR-skærmen i Parken. Foto: Jens Dresling

FOR NYLIG SÅ jeg et klip, fra dengang Finn Laudrup spillede. Går det hurtigere nu? Det tror jeg nok. Dengang havde man en dommer og to linjedommere, i dag har man en dommer, to linjedommere og en fjerdedommer på sidelinjen.

Det går 100 gange stærkere nu, og derfor har jeg været en af fortalerne for, at de skulle have noget hjælp. Jeg var tilhænger af VAR og er det stadigvæk.

Det er første sæson med VAR, så selvfølgelig må vi acceptere, at der er børnesygdomme. Problemet er, at det også virker coronaramt …

Her skal VAR bruges Dommeren kan få hjælp af VAR inden for fire kategorier af kampafgørende kendelser/hændelser. Dommerens oprindelige afgørelse står ved magt, medmindre der forelægger en klar og åbenlys fejl. 1) Ved scoringer - er der mål eller ej? Enhver scoring ses igennem. Hvis der er foregået noget 'ulovligt', vil VAR-vognen gribe ind. Ved offside skal der ifølge retningslinjerne i Superligaen også være tale om en klar og åbenlys fejl. 2) Ved straffespark - korrekt dømt eller ej? VAR bliver brugt i forbindelse med straffespark. Det kan både være i forbindelse med et straffespark, der er blevet dømt, eller en mulig forseelse, der ikke i første omgang udløste straffespark.

3) Direkte rødt kort - er der rødt kort? VAR bruges i situationer, der førte til et direkte rødt kort, eller en forseelse, der burde have udløst en udvisning. VAR-dommeren vil gøre dommeren opmærksom på, at der er en potentiel rødt kort-situation. 4) Forkert identitet - er det den rigtige spiller? Hvis dommerne giver en forkert spiller et gult eller rødt kort, vil VAR-dommeren gøre opmærksom på det. Det gule/røde kort kan derved trækkes tilbage og gives til den rigtige. Vis mere Luk

JEG KUNNE GODT tænke mig at vide, hvad der foregår i VAR-vognen. Vi har i denne sæson allerede set flere underlige VAR-situationer, og i sidste runde var den helt gal.

Lad os starte med kampen i Herning mellem FC Midtjylland og AaB. Rasmus Thelander flår Dion Cools ned i feltet, så selv en svagtseende råbte straffespark.

Kampens dommer, Anders Poulsen, reagerede ikke. Det kan jeg godt leve med, men hvad havde de to VAR-dommere gang i ude i VAR-vognen?

VAR LØSER IKKE ALLE problemer. Fodbold består stadig af dommerskøn, men det kan ikke være rigtigt, at folk kan sidde hjemme i stuerne med en enkelt faldskærm og uden problemer spotte noget ulovligt, som de uddannede dommere ikke ser.

De har skærme overalt, kan zoome og spole både frem og tilbage. De løber ikke rundt med puls 180 som dommeren på banen eller får placeret sig forkert.

De har de bedste hjælpemidler, og så går det bare ikke at misse det helt åbenlyse.

Jamen, hvorfor skal det så tage så lang tid! Hvad venter vi på?

HVIS VAR SKAL blive en succes, skal det give mening for tilskuere, tv-seere og ikke mindst trænere og spillere. Ellers bliver det aldrig fedt.

Ingen gider at vente flere minutter på, at VAR-rummet får bestemt sig. Vi er blevet tudet ørerne fulde med, at hvis det kan diskuteres, så er det nok ikke noget for VAR.

Jamen, hvorfor skal det så tage så lang tid! Hvad venter vi på?

JEG VAR GLAD for, at jeg ikke skulle med færgen hjem efter at have kommenteret Brøndby-Lyngby mandag aften. Den var sejlet uden mig med alle de VAR-pauser, vi havde på Brøndby Stadion.

Det var også problemer i SønderjyskE-FCK. Der brugte de tre minutter og 12 sekunder på at finde en offside i opspillet til et straffespark til hjemmeholdet.

Det fortæller med al tydelighed, at det ikke var klart og åbenlyst og dermed ikke noget for VAR.

De billeder, VAR-centralen efterfølgende har lagt op på sociale medier, gør kun forvirringen større

KUNNE DE SÅ BARE slå de der offside-streger, så det giver mening, men det kniber det også med.

Vi husker, hvordan FCK’s Victor Nelsson tidligere på efteråret blev snydt for et mål mod FC Nordsjælland, og nu er de så kommet frem til, at Michael Uhre kun var to millimeter offside, da han scorede i mandags.

Først var det 28, og det ender nok med, at de finder ud af, at han slet ikke var offside. De skal bare slå stregerne nok gange…

JEG VAR UNDER kommenteringen ikke i tvivl om, at Uhre var offside - og det var med mere end to millimeter! De billeder, VAR-centralen efterfølgende har lagt op på sociale medier, gør kun forvirringen større.

Og her gik jeg og troede, at det kun var regeringen, der fremførte noget, der ikke gav mening, men gennemtrumfede det alligevel.

FØR SÆSONEN fortalte VAR-teamet, at når det kom til offside, ville det ikke blive som i Premier League. En storetå for langt fremme faldt ikke ind under klar og åbenlys.

Der ventes på VAR ... Foto: Jens Dresling

Løsningen må være, at hvis man ikke kan afgøre det ved et hurtigt gennemsyn, og det skal ses igennem over fem gange, så er det ikke klart og åbenlyst. Sværere er det ikke.

VED LANGT DE fleste kendelser kan både tilskuere, tv-seere og 'Tøffe' lynhurtigt se, om den er gal eller god nok. Så burde VAR-dommerne også kunne.

Så fang det åbenlyse, og lad os få lov at se fodbold uden alt for mange unødvendige VAR-afbrydelser!

