Tøffe med klar besked til Brøndby: - Jeg vil se mål

- Jeg tror, at de blågule fans giver mig ret i, at Brøndby skal kunne mere end at lukke af, siger Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting, der i denne klumme ser frem mod Superliga-starten

BRØNDBY-HELTEN KAMIL WILCZEK til FC København og de seneste ugers Cirkus Sisto. Kom ikke og sig, at Superligaen ikke kan noget.

Selv midt i en coronatid skuffer Superligaen ikke, og det har denne sommer også har været et bevis på.

DET ER SKET ting og og sager uden for banen, men jeg glæder mig nu alligevel over, at bolden ruller igen. For det er masser, jeg gerne vil have svar på.

Ronnie Schwartz er ude i kulden i FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling

FC Midtjylland

I MINE ØJNE ER FC Midtjylland favoritter igen. Og det mente jeg i øvrigt også, inden de hentede Pione Sisto hjem og tabte premieren mod SønderjyskE i Haderslev.

De har forstærket en i forvejen stærk trup. Sisto er kommet, Kraev er tilbage, og Junior Brumado ligner en, der har haft godt af at spille kampe i Silkeborg.

MEN DE MANGLER at få gang i en af truppens dyreste indkøb, Sory Kaba.

Og hvad med Superliga-topscorer Ronnie Schwartz? Plaffeministeren er kørt ud på et sidespor, og der kommer et klubskifte inden for de kommende uger.

Mail Wilczek har stået for sommerens suverænt mest kontroversielle skifte. Foto: Philip Davali

FC København

NÅR MAN ER KLAR til at bruge 55 millioner kroner på en samlet Sisto-pakke, viser det mig, at man vil noget. Men FCK har stadig ikke en trup, der overbeviser mig.

For mig at se ligger det ikke i kortene, at de går forbi FC Midtjylland, men Wilczek er løsningen, hvis han rammer sit Brøndby-niveau.

DET ER ET voldsomt kontroversielt køb, og Ståle Solbakken ved godt, hvordan mange FCK-fans har det med det.

Men okay, laver han 20 kasser, lærer de nok at leve med det.

Kan Patrick Mortensen fortsætte med at bombe for AGF? Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF

AGF VAR ET af de mest interessante hold at se på i sidste sæson, men kan de holde fast i gejsten og energien?

Tredjepladsen forpligter, og der er ingen, der kommer til at undervurdere hverken AGF eller Patrick Mortensen.

TOPSCOREREN SKAL ikke forvente, at han får lige så meget plads i den kommende sæson. Han vil være første punkt på taktikmødet, og hvad gør AGF, hvis modstanderens plan lykkes?

Bundu kan erstattes. Det er mere kritisk, hvis der lukkes ned for Mortensen.

Brøndby lavede bare ni mål i forårets slutspil. Foto: Jens Dresling

Brøndby

DET ER SATEME stille på Vestegnen. Corlu er kommet hjem, men spørgsmålet er det samme som i starten af året: Hvem skal score målene?

Ni mål i de ti kampe i slutspillet fortæller alt. De har kun Hedlund og Uhre, og ingen af dem er topscorertyper.

OG JA, DET ER imponerende, hvordan de har fået lukket af, men jeg tror, at de blågule fans giver mig ret i, at et Brøndby-hold skal kunne mere end det.

Jeg vil se mål!

AaB-sportschef Inge André Olsen har hentet flere udlændinge til Nordjylland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB

DET VIRKER som en rodebutik, og jeg håber for dem, at de selv har styr på det.

Allan Gaarde hentede også udenlandske spillere, men jeg skal lige love for, at der er blevet skruet op for de udenlandske navne under Inge André Olsen.

JEG HAR SVÆRT ved at se, hvilken vej AaB vil. De sælger Patrick Olsen til AGF - efter lige at have forlænget - og forlænger med Jorés Okore, der ellers ville væk.

Det må være i mangel på bedre tilbud, at Okore blev.

Flemming Pedersen har noget at gruble over. Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland

FCN HAR EN AF landets bedste fodboldhjerner, men én kode har Flemming Pedersen ikke knækket.

De har kun vundet seks af deres seneste 50 kampe mod top seks hold. Fire gange over AaB, en gang over Horsens, og en gang over et FCK-hold, der var blevet mestre.

SÅ KAN MAN IKKE længere tale om tilfældigheder, så er det en tendens. De har det svært, når de møder hold med fart og fysik.

Jeg tillader mig at tvivle på, at de finder en taktisk finesse, der løser det.

Issam Jebali skal vise mere i den kommende sæson. Foto: Jens Dresling

OB

HVAD KAN JAKOB MICHELSEN få ud af sit OB-hold?

På den måde, de rejste sig efter 0-6 i Silkeborg, viste spillerne, at han ikke har tabt omklædningsrummet, men hans snor er ikke flere meter lang, så de skal godt fra land.

OB HAR EN fornuftig trup, selvom det i min verden lyder en anelse komisk, når Michael Hemmingsen kalder den mindst lige så god som AGF's.

Og hvordan kommer de til spille? Jeg håber på en fireback-kæde, men frygter en 3-5-2, der hurtigt bliver til fem forsvarere. Det har de ikke spillerne til.

Bo Henriksen er fortid i Horsens. Den tidligere manager skal nu være ekspert hos NENT. Foto: Jens Dresling

Horsens

HVAD KAN HORSENS uden Bo Henriksen?

Der bliver stille på Casa Arena, hvor Bo har været vant til at navigere i et farvand, hvor han nærmest ikke kunne stille hold en uge før Superliga-start.

I FORHOLD TIL tidligere sæsoner står de nu med en trup, der er meget mere klar. De har forsøgt at få noget mere struktur og har med ansættelsen af Jonas Dal og Niels Erik Søndergaard delt Bo Henriksens rolle i to.

Jeg er spændt på, om det lykkes.

Det er sjældent voldsomt underholdende at se Randers FC. Foto: Jens Dresling

Randers FC

JEG SER DEM IKKE som et top seks hold, men heller ikke som et hold, der kommer i problemer i bunden. Det er sgu lidt gråt.

Trænerens måde at være på smitter ofte af på banen. Sådan er det i hver fald i Randers FC. Det er solidt og gedigent, men også lidt kedeligt.

THOMAS THOMASBERG ER ingen humørbombe, og jeg har svært ved at se, hvordan han skal gøre Randers mere levende. Men modbevis mig gerne!

Australske Lawrence Thomas skal forsøge at holde målet rent i Haderslev. Foto: David Woodley/Action Plus/Shutterstock

SønderjyskE

DET ENDTE FANTASTISK med pokaltriumf og overlevelse, uden at de skulle igennem playoff.

På papiret har de en spændende trup med en god blanding af yngre og rutinerede spillere. De har de seneste sæsoner haft udfordringer på målmandsposten, men er australske Lawrence Thomas svaret?

BEDØMT PÅ fredagens premiere mod FC Midtjyllands mestre ligner det et ja. Han strålede i sin Superliga-debut, og det samme gjorde hjemvendte Marc Dal Hende. Det ligner et par gode indkøb.

Lyngby må undvære Rezan Corlu i den svære sæson to. Foto: Lars Poulsen

Lyngby

DET ER DEN SVÆRE sæson to i Lyngby.

De reddede sig med nød og næppe, men hentede inden kampene mod Hobro kun seks point i hele 2020. Gejsten og energien forsvandt, og de skal vise, at den samlede sejr over Hobro var mere end et kunstigt åndedræt.

JEG SPÅR DEM en svær sæson, det offensive omdrejningspunkt Rezan Corlu er væk, og strukturen med to direkte nedrykkere hjælper ikke Lyngby.

Overlever Vejle endelig en sæson som oprykker? Foto: Anders Brohus

Vejle

HVOR ER DET FEDT, at Vejle er tilbage. Jeg får tit at vide, at jeg er gammeldags, og jeg indrømmer gerne, at jeg godt kan lide hæderkronede klubber, der kan hive masser af mennesker på stadion. Det kan Vejle.

Om de kan overleve, er en anden sag.

DE HAR ALDRIG overlevet en Superliga-sæson som oprykker, og når jeg ser på deres trup, ligner det noget, vi har set før: En stor pærevælling af forskellige nationaliteter - inklusive træneren.

Sådan slutter grundspillet 1. FC Midtjylland

2. FC København

3. AGF

4. FC Nordsjælland

5. Brøndby

6. SønderjyskE

----------------------

7. AaB

8. OB

9. Randers FC

10. Lyngby

11. AC Horsens

12. Vejle

Tøffes spåkugle

AC Horsens – Randers Søndag kl. 14.00 Det bliver en chancefattig kamp og et meget taktisk opgør, der sender begge mandskaber på tavlen. De sidste tre af fire dueller i Horsens er endt uafgjort. MIT BUD: 1-1 Lyngby – AaB Søndag kl. 14.00 Jeg tror, det bliver et målrigt opgør, for Lyngby kan ikke lade være med at angribe på eget græs, og det ligger godt til AaB’s omstillinger. MIT BUD: 2-2 Brøndby IF – FC Nordsjælland Søndag kl. 16.00 Jeg går stik imod alle odds og spår en sejr til gæsterne på trods af, at statistikken for de sidste 11 opgør hedder 8-3-0. Brøndby mangler Maxsø og Corlu, og hvem skal score målene? FCN plejer at komme godt ud efter pauser. Jeg tror på en overraskelse. MIT BUD: 1-2 OB – FC København Søndag kl. 18.00 FCK har vundet de sidste syv indbyrdes opgør, og jeg er ret sikker på, at de også sætter tingene på plads i denne kamp. Og Kamil Wilczek kommer på tavlen! MIT BUD: 0-2

