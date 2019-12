Tøffe modtaget som helt: - Jeg er så lykkelig

Stig Tøfting er still going strong. Med tryk på going.

For fodboldeksperten er godt i gang med Stig-minoen - en gåtur på 80,3 km fra hjemmet i Viby uden for Aarhus til MCH Arena i Herning, hvor FC Midtjylland søndag møder AGF. Et resultat af det måske lidt overmodige løfte, han i Ekstra Bladet afgav om at gå turen, hvis FC Midtjylland vandt i Brøndby i Superligaens næstsidste spillerunde.

Turen er af praktiske hensyn delt op i tre etaper, og fredag stod så på kongeetapen - cirka 40 kilometer fra Låsby til Torvet i Ikast. En ordentlig mundfuld for de fleste - også for Tøffe.

Hans følgere på Facebook kunne dog løbende følge med i, at der var god opbakning til den hårdt prøvede eks-fodboldspiller. Således var hans navn som i Tour de France flere steder skrevet i asfalten, og undervejs kom der god assistance fra nær og fjern.

- Der kommer hele tiden nogen. I dag har jeg fået frikadeller, hotdogs, chokoladebarer og sodavand

- Jeg er sgu den eneste i verdenshistorien, der går 80 km og undervejs tager fem kilo på, sagde en stadig munter Stig Tøfting over mobilen til Ekstra Bladet, da han passerede Bording.

Her manglede han syv kilometer til dagens mål - og de blev ikke just tilbagelagt i Usain Bolt-tempo.

- Jeg har været i gang i otte timer nu, og det går ikke så hurtigt længere.

- Humøret er derhenne, at nu skal jeg bare æde mig selv. Der er jo ingen, der gider at gå så langt for sjovt, påpegede 'Plæneklipperen'.

Stig Tøfting er nu kun 15 km fra MCH Arena - men han er også godt brugt. Foto: Ernst van Norde

Med kampbolden i rygsækken nærmede han sig altså sit mål, men lørdag kommer han ikke til at gå.

- Efter enhver kongeetape er der en hviledag, så det har jeg heldigvis i morgen.

- Der bliver turene fra sofaen og til køleskabet og til toilettet med afstand det længste, jeg kommer til at bevæge mig, sagde Tøffe.

Han kan dermed ikke engang kunne fristes af et spil padel-tennis, han ellers er begyndt at spille ofte.

- Jeg skal i hvert fald ikke ud at spille padel i morgen. Ja, resten af året. Alle mine led er ømme, og det bliver de nok ved med at være.

- Da jeg stod op i morges og tog de første skridt, lignede jeg godt nok en, der havde brug for rollator. Sådan bliver det nok også lørdag.

Stig Tøfting vil dog ikke klage over dagen - kun over sine sekunderinger undervejs.

- Det har faktisk ikke været slemt. Jeg er sluppet for regn, og vinden har været i ryggen.

- Men hver gang jeg har nærmet mig et bestemt kilometerantal, så har jeg fået at vide, at der er endnu længere til Ikast. Så jeg ved snart ikke, hvor længe jeg har igen, lød bemærkningen, mens han i det midtjyske tusmørke med påspændt pandelampe forsøgte at finde en cykelsti, han kunne gå sikkert på.

Han lovede dog, at han søndag kl. 13 er helt klar til at gå den sidste paradeetape til MCH Arena. 15 kilometer er den på, så den satser han på at gennemføre i et snuptag - og levere kampbolden til kickoff klokken 18.

- Jeg er så lykkelig over, at der kun er 15 km tilbage. Jeg kunne slet ikke overskue, hvis der var 40. Så var jeg ved at overveje, om vi kunne få flyttet kampen. Men jeg tænker ikke, at det går, sagde han, da han godt udkørt var nået frem til Ikast

Der stod en velkomst-komité klar i Ikast. Der var blandt andet kebab og Cocio til Stig Tøfting. Foto: Ernst van Norde

Se alle Stig Tøftings video-opdateringer fra fredagens etape

