Tøffe om Brøndby-mavepuster: Mangel på kvalitet

Da Brøndby torsdag gik fra banen efter 0-1-nederlaget til AaB, noterede den danske mester sig for en kedelig rekord.

Cheftræner Niels Frederiksens tropper har nu spillet hele 426 minutter uden at score, og det er første gang i klubbens historie i landets bedste række.

Frederiksens mandskab var i AaB-kampen tæt på at få brudt stimen, men de blågule-spillere var ganske enkelt ikke skarpe nok foran kassen.

- Jeg tænker ikke så meget over, om jeg sætter den ene eller anden rekord. Jeg er jo også den træner, som vandt det første mesterskab for Brøndby i 16 år, så det vil jeg hellere tænke på, end at vi ikke har scoret i fire kampe i streg, fortalte cheftræneren efter opgøret.

Særligt i første halvleg viste Brøndby sig fint frem og dominerede flere facetter i spillet. Efter 22 minutters spil havde man 11 skud på mål, 8 hjørnespark og var generelt mest på bolden, og når man ikke netter i de gode perioder, så bliver det svært at vinde fodboldkampe.

Det slår Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting fast.

- Det kan siges meget enkelt. Det er mangel på kvalitet. Brøndby har de chancer, der skal til, men formår simpelthen ikke at omsætte dem til mål, og det er meget kendetegnende for et hold i scoringskrise.

- Hvordan skal de rette op på det?

- Det er nok ikke Andrija Pavlovic de skal satse på. Han gjorde sig mest bemærket ved at løbe offside, da han kom på banen. Mathias Kvistgaarden har noget fart og nogle af de kompetencer, som kan gøre holdet mere farligt. En træfsikker makker til ham vil være godt, siger Stig Tøfting.

Brøndby har ikke scoret siden den 13. marts, hvor angriberen Marko Divkovic kom på tavlen i 1-1-kampen mod AGF.

