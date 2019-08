Tøffe om FCM-farcen: Hyklerisk!

Jakob Poulsen har fået frihed til at finde en ny klub – uden for Danmarks grænser.

Men måden, den 36-årige veteran er blevet behandlet på den seneste måned, har været uværdigt og under lavmålet fra FC Midtjyllands side.

Det mener i hvert fald Ekstra Bladets ekspertkommentator, Stig Tøfting.

- Det er en voldsom kluntet måde, som FC Midtjylland har håndteret det på. Jakob Poulsen er en rolig og velovervejet fyr. Men der hersker slet ingen tvivl om, han har følt sig trådt på.

- I min optik er det hyklerisk og klinger hult, når cheftræner Kenneth Andersen står og siger, han har brug for Jakob Poulsen. Med 18 minutters spilletid i fem superligakampe og én kamp i Europa, afspejler det jo slet ikke virkeligheden, at træneren har meget brug for ham, vurderer Stig Tøfting.

Uværdigt for klublegende

- Hverken Okosun eller Tim Sparv løber for tiden rundt og spiller bedre end Jakob Poulsen. Mod Rangers forleden lignede Tim Sparv en elefant i en porcelænsbutik.

- Jakob Poulsen fortjener ikke den afsked, han har fået. Klubben kan simpelthen ikke være bekendt at behandle en klublegende på den måde.

- Vi taler om spilleren med fjerdeflest superligakampe, om spilleren med flest assist i Superligaen og manden med 21 træffere på 22 straffespark. Flest af alle i Superligaen. Det er en ganske uværdig afsked for en spiller, der har betydet så meget for FC Midtjylland, mener Stig Tøfting.

Kamil Wilczek scorede begge mål, da Brøndby vandt 2-0 over Hobro. Det er et svært dilemma for Brøndby, hvis Wilczek gerne vil prøve en ny, sidste udfordring. Han bliver svær at ersatte. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix.

Svært dilemma

I Brøndby er situationen den stik modsatte. Her handler det udelukkende om, hvad Kamil Wilczek har lyst til og hvilke aftaler parterne indgik, da han forlængede sin kontrakt lige før nytår.

Polakken står på en liste hos Besiktas, hvor udsigterne til at fordoble lønnen er realistisk, hvis der i nærmeste fremtid lander et bud på fodbolddirektør Carsten V. Jensens bord.

- Det er et svært dilemma for Brøndby. For sælger de ham er det ris til egen røv, når man ser på hans imponerende scorings-statistik. 60 mål i 111 superligakampe er fantastisk flot. Hvor skal Brøndby pludselig finde de mål?

- Omvendt skal man også se på, at Wilczek er i gang med sin femte sæson på Vestegnen. Han har ikke dansk pas og det er jo ikke fordi, han ønsker at bo her resten af livet. Han er på gennemrejse og har aftjent sin værnepligt, mener Stig Tøfting og understreger:

- Det helt afgørende er jo, hvad parterne har aftalt i forbindelse med forlængelsen. Jeg kan godt forstå, hvis Wilczek ønsker at tjene de sidste store penge. Man skal trods alt tænke på, at han fylder 32 til januar.

