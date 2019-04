Tøffe om homo-hån: 'Der vil altid være idioter'

FCK’s Viktor Fischer blev søndag forfulgt af homofobiske sange i Odense. Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting tvivler på, at man kan få fjernet de mennesker, der ikke ved, hvordan man skal opføre sig, når man går til fodbold. – Men lad os prøve, lyder opfordringen fra Tøffe

Der sker noget med nogle fans, når de trækker fodboldtrøjen over hovedet.

Fornuften forsvinder, og ud af munden kommer ting, der ikke hører hjemme på et fodboldstadion. Eller andre steder for den sags skyld!

Senest skete det søndag aften i Odense, hvor FCK’s Viktor Fischer blev forfulgt af homofobiske sange i den fynske hovedstad. Han skød efterfølgende tilbage mod ’skodhovederne’ på tribunen:

- Det er jo helt gakgak!

Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting var i Odense. Han hørte ikke selv råbene fra tribunen, men er ikke overrasket over dem.

- Desværre findes der nogle fodboldfans rundt omkring, som opfører sig på et helt uhørt dårligt niveau. Vi kan afvikle en VM-slutrunde i håndbold uden problemer, men når AGF arrangerer en indendørsturnering, skal den stoppes 200 gange, fordi der bliver kastet ting ind på banen.

- Det stikker helt af for nogle folk, når de tager trøjen på. De får en helt forskruet holdning til, hvad der er rigtigt og forkert, siger Stig Tøfting.

Se højdepunkter fra selve kampen her. Video: Discovery Networks Danmark

Foto: Olivia Loftlund

Få dem identificeret

’Tøffe’ fik selv på puklen på de sociale medier efter sin studieindsats på 3+ efter opgøret, som FC København vandt 1-0 på en scoring af Dame N’Doye.

- Vi havde ikke mikrofoner, der fangede det. Men selvfølgelig går jeg ikke ind for hjernedøde racistiske og homofobiske tilråb. Ligesom jeg heller ikke går ind for tilsvininger på de sociale medier.

- Og ingen skal være i tvivl om, at jeg synes, at det er stærkt og helt okay af Fischer at sige fra, siger Stig Tøfting.

Han understreger, at det ikke kun er OB, der står med et problem.

Dårlig stadionadfærd finder man over hele landet, og ifølge Stig Tøfting kan det blive svært at komme til livs:

- Men lad os prøve! Lad os få identificeret de idioter, så vi kan få dem udelukket fra fodbold.

Viktor Fischer og Dame N'Doye i omfavnelse efter 1-0-sejren i Odense. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I sin tid på fodboldbanen blev Tøfting selv kaldt lidt af hvert af tribunefolket, men selvom det kan være irriterende, er det ifølge den tidligere landsholdsmand en spillers lod.

- Der vil altid være idioter, der står og galper. De er i Odense, Aarhus, København, Brøndby. De er alle steder.

- Vi skal ikke tie tingene ihjel, men samtidig skal man også passe på med at blive alt for fintfølende og hænge sig i alt, hvad der bliver råbt eller skrevet om en. En gang imellem kan det være klogt at lukke ørene, siger Stig Tøfting.

Et par dyre kampe

Det var ikke første gang i denne sæson, at nogle OB-fans var efter Viktor Fischer med homofobiske tilråb, og det er ifølge ’Tøffe’ næppe tilfældigt, at de lige præcis gik efter FCK-profilen:

- De synger om ham, fordi han er bedste FCK’er, og fordi de er bange for ham. De synger jo ikke om en eller anden ligegyldig spiller.

- Det er pisseirriterende, og det er ikke okay, men Fischer deler vandene. Og vi, der stikker næsen frem, får en over tuden indimellem.

Efter opgøret i Odense hilste Viktor Fischer kærligt på OB-tilhængerne på Richard Møller Nielsen-tribunen, der havde forfulgt ham med de tåbelige tilråb.

FCK’eren kunne glæde sig over tre point, der kan vise sig at blive helt afgørende i mesterskabsduellen med FC Midtjylland.

De forsvarende mestre smed dybt inde i overtiden sejren væk mod Esbjerg og er nu fem point efter københavnerne.

- Det kan være mesterskabet, der røg der. Nu skal de vinde mindst den ene kamp mod FCK og må ikke tabe den anden.

- Det har været et par dyre kampe for FC Midtjylland, og de har sat sig selv voldsomt under pres, siger Stig Tøfting.

FC Midtjylland møder i næste runde OB på hjemmebane, mens FCK skal til Brøndby.

Runden efter mødes de to guldbejlere i Parken.

