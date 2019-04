'Tøffe' om kontroversiel FCK-udvisning: - Skandale hvis den omstødes

Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, mener sagtens, at Mads-Kristoffer Kristoffersens røde kort til Jonas Wind kan forsvares. FCK-angriberen fik sin advarsel nummer to for film, og Superligaens førerhold håber at få udvisningen omstødt. Det forventer 'Tøffe' dog ikke sker

Mads-Kristoffer Kristoffersen fik hele Parken på nakken, da han søndag udviste Jonas Wind.

FCK-angriberen fik marchordre, fordi han ifølge Kristoffersens vurdering filmede lige lovligt meget, da han undveg Jeppe Brinchs flyvende tackling.

FCK-manager Ståle Solbakken sagde efter 1-0-sejren, at han forventede et opkald fra Kristoffersen, hvor dommeren sagde, at ’dette var var håbløst, og vi trækker kortet tilbage'.

Superligaens førerhold har klaget over udvisningen, men ifølge Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, vil det være 'en skandale, hvis udvisningen bliver omstødt'.

- Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver lavet om, for det gule kort kan sagtens forsvares. Hvorfor skal Wind falde? Han kan da godt hoppe over tacklingen, lande på sine ben og så falde.

- Jeg synes, at han hopper og lader sig falde. Det er at overspille situationen, siger Stig Tøfting.

Esbjergs Jeppe Brinch kaldte det over for Eurosport ’godt dommerarbejde’, men vestjyderne udnyttede ikke Winds udvisning.

FCK fik trods en mand i undertal i over halvdelen af opgøret kørt en 1-0-sejr i hus, men var ikke langt fra at smide point.

Farvel og tak. Jonas Wind blev udvist allerede i slutningen af 1. halvleg mod Esbjerg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nu fik de i stedet med hiv og sving udnyttet FC Midtjyllands pointtab i 27. runde.

Mestrene fik kun 0-0 hjemme mod FC Nordsjælland og har hidtil ikke imponeret Tøfting i 2019:

- Det virkede forkrampet. Ja, de havde chancer nok til at vinde, men det er ikke sådan, at de kværner modstanderne, og det er heller ikke sådan, at målfarligheden lyser ud af øjnene på angriberne.

- De har ikke sprudlet i 2019 og har stadig ikke vundet en kamp med mere end et mål. De er ikke kommet vildt godt fra land i år, og der er masser af plads til forbedringer.

Det gælder i øvrigt flere klubber. Heller ikke FC København kører på den store klinge for tiden, og ifølge Ekstra Bladets fodboldkommentator er OB lige nu det bedst spillende hold i ligaen.

De fik 2-2 i Brøndby i rundens bedste kamp.

- Når jeg ser OB optræde, virker de lige nu som de stærkeste. De er fulde af selvtillid og spiller frisk fremad, siger Stig Tøfting, der til gengæld ikke uddeler mange plusser til Brøndby efter opgøret på Vestegnen.

Jo, de bidrog fint til fredagsunderholdningen, men spillede med en alarmerende høj fejlprocent i afleveringerne.

- Det var en fed kamp at sidde og se på, men jeg har da sjældent set så mange fejlafleveringer - særligt fra Brøndbys side, siger Stig Tøfting.

Både OB og Brøndby skal i aktion midt på ugen.

Fynboerne møder onsdag FC Midtjylland på udebane i den ene pokalsemifinale, mens Brøndby dagen efter tager imod AaB i den anden.

