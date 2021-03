'Tøffe' om OB-fyring: - De ventede bare på muligheden

Ifølge Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting var Jakob Michelsen dead man walking i den fynske klub. Ledelsen ventede bare på, at de fik en grund til endegyldigt at give træneren sparket

Jakob Michelsen er med øjeblikkelig virkning fortid i OB, og det overrasker på ingen måde Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting.

- Mon ikke OB fyrer ham nu, sagde Tøffe til Ekstra Bladet mandag morgen, og få minutter senere var den spådom gået i opfyldelse.

Efter 0-3-nederlaget mod Brøndby har OB udspillet sin chance for at komme i mesterskabsspillet, og sportschef Michael Hemmingsen tager i stedet plads på bænken.

Jakob Michelsen fyret i OB

- Michelsen har været dead man walking længe. OB-ledelsen ventede bare på, at der kom noget, der ikke så godt ud.

- Før kampen mod Vejle (i 20. runde, red.) havde Michelsen fået tre sejre, fem uafgjorte og kun et nederlag i ni kampe. Så er det svært at fyre manden.

- Men de ventede bare på, at der kom en grund til at bruge guillotinen, siger Stig Tøfting.

Allerede i starten af året meddelte OB, at de skulle have ny træner efter denne sæson.

Fynboerne fortalte, at Jakob Michelsen ikke ville få forlænget en kontrakt.

Man ønskede i stedet 'en trænerprofil, der kunne skabe mere stabilitet og bedre resultater'.

Michael Hemmingsen har tidligere stået i spidsen for OB. Foto: Ole Frederiksen

Nu tager Michel Hemmingsen så i første omgang over, og han skal sørge for, at OB ikke kommer i problemer i bunden.

- Han er jo træner, og det er set før, at sportschefen gør sig selv til træner i en periode.

- Det er den billigste, nemmeste og hurtigste løsning, men ikke nødvendigvis den bedste, siger Stig Tøfting, der godt kan undre sig over, at OB og Hemmingsen ikke har givet assistenttræner Henrik Hansen muligheden i de sidste 11 kampe.

- Den mulighed var der også, og set udefra var det den løsning, jeg havde valgt. Men der kan være nogle interne ting, vi ikke kender til, siger 'Tøffe'.

Han tror ikke, at spillerne vil pibe over løsningen med Hemmingsen som manager i den resterende del af sæsonen.

For det er dem, der et stykke hen ad vejen er ansvarlige for, at Michelsen nu ikke længere står i spidsen for det fynske fodboldflagskab.

- De har kvajet sig på banen, og det ved de godt. De kommer til at makke ret, for de ved godt, at bliver spillet og resultaterne ikke bedre nu, så peger pilen på dem næste gang, lyder det fra Ekstra Bladets fodboldkommentator.

OB ligger nummer ni i Superligaen med 25 point. De har otte point ned til Lyngby, der indtager 11. pladsen.

Manager Michael Hemmingsens første opgave i sin nye stilling bliver er en udekamp mod AaB søndag.

Tøffes dom over ugen Ugens optur: Brøndby - De blev rundens helt store vinder. De vandt i Odense og samtidig satte både FC Midtjylland og FC København point til, da de spillede 0-0 i Parken. Ugens nedtur: OB - De bliver kørt ud af brættet i første halvleg mod Brøndby og ender med at tabe 3-0. Havde det ikke været for målmand Oliver Christensen, kunne det være gået endnu værre for OB.

Lønnen i de 12 Superligaklubber: OB skærer i lønkronerne

OB hyrer tidligere AaB-boss: Skal finde ny cheftræner