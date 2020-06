Tøffe raser: - Det er så uprofessionelt

En fodboldspiller, der melder afbud til en kamp, fordi han skal giftes.

Stig Tøftings mindes ikke, han har oplevet en holdkammerat har meldt afbud af den grund. Og han har trods alt spillet i mange klubber.

Men det skete i søndags, da Simon Hedlund havde meldt afbud til Brøndbys opgør mod Horsens, fordi han blev gift hjemme i Skåne.

Helt uforståeligt i Stig Tøftings verden.

- Der kan selvfølgelig være omstændigheder, der gør, at brylluppet skal finde sted, hvis der eksempelvis er alvorlig sygdom i nærmeste familie. Men på baggrund af de informationer jeg har, forstår jeg ikke, at brylluppet ikke blev flyttet, siger Stig Tøfting og uddyber:

- Jeg synes, det er uprofessionelt at melde afbud, når man er professionel fodboldspiller. Det kunne godt være, at brylluppet oprindeligt var placeret uden for sæsonen. Men i den her situation kunne det godt være flyttet, mener han.

Tøfting henviser til to andre superligaspillere der håndterede sommerbrylluppet på en anden måde.

- FCK's Rasmus Falk udsatte sit bryllup et år og Lyngbys Marcel Rømer blev gift i stilhed og udskød festen på ubestemt tid, pointerer han.

Tøffe mener, at Simon Hedlund kunne have reageret, da coronaen ramte Danmark i midten af marts.

- Da coronaen lukkede Superligaen ned i marts, havde Hedlund muligheden for at flytte sit bryllup. Det er ikke et signal om klubånd at prioritere sit eget bryllup over opgaverne for sin arbejdsgiver, mener Stig Tøfting.

Stig Tøfting erkender, at der kan være omstændigheder, der før, at brylluppet skulle finde sted. Hvis der var sygdom i nærmeste familie. Men på baggrund af de oplysninger han har, fatter han ikke, at det ikke er blevet flyttet. Foto: Lars Poulsen.

Ikke noget valg

Ekstra Bladets fodboldekspert ville ikke angribe Brøndby for den måde, klubben har håndteret den specielle situation på.

- Brøndby har ikke haft noget valg i den her situation, fordi Hedlund havde planlagt brylluppet til at foregå uden for sæsonen. Og havde Brøndby valgt at blokere for Hedlund, havde man helt sikkert haft en meget utilfreds spiller. Og det er ikke hensigtsmæssigt med en spiller med kontrakt tre år endnu, påpeger han og slår fast:

- Men indsatsen i Horsens understregede, at ingen kan undværes i Brøndby. De sagde i vinter farvel til 27 af 37 mål. Og i søndags manglede de Superligaens assistkonge. Ham kunne de godt ham brugt mod Horsens, mener Stig Tøfting, der lever fint med, hvis nogen mener, han har en gammeldags holdning, fordi han ikke mener bryllupper hører hjemme midt i en fodboldsæson.

Ugens optur: Horsens

Døm aldrig Bo Henriksen og Horsens ude. Det er ganske enkelt imponerende, hvad de har præsteret med tre sejre i træk. Bo Henriksen har en helt speciel evne til at give sine spillere ekstra energi. Det er flot.

Ugens nedtur: Lyngby

De gik fra himmel til helvede sekunder før sidste fløjt. Sejren havde reddet dem. Nu venter en drabelig kamp for overlevelse. Men jeg tror de nok skal klare den, hvis de finder takterne fra efteråret frem. Foråret har været alt for sløjt.

