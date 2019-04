Tøffe slår til: - Har aldrig set så dårlig en dommer

Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, er rystet over dommer Peter Munch Larsens præstation i Vejle. - Var der noget, der ikke gik galt for ham, spørger ’Tøffe’ retorisk efter påskens skandalekamp i det østjyske

Som dommer har du haft en god dag, hvis ingen har lagt mærke til dig. Sådan en dag havde Peter Munch Larsen IKKE påskedag!

Det blev i sandhed meget lange 90 minutter for dommeren på Vejle Stadion, da årets skøreste Superliga-kamp blev spillet.

Der var underlige mål, en skraldespand på banen og masser af kort i luften.

Jo, Peter Munch Larsen havde noget at se til, men ifølge Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, var det i høj grad selvforskyldt.

Munch Larsen blev ’belønnet’ med karakteren 1 på Ekstra Bladets karakterskala (0-6), og det var endda gavmildt ifølge Tøffe.

- For jeg tror aldrig, at jeg har set en så ringe dommerpræstation. Jeg så en omgang forfærdeligt dommerarbejde.

- Han havde slet ikke styr på den kamp, og var der noget, der ikke gik galt for ham, lyder det retorisk fra Stig Tøfting.

Dommer Peter Munch Larsen kom ufrivilligt i fokus i kampen mellem Vejle og AGF. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Mest forvirringen var der omkring den scoring, som Vladen Yurchenko satte i nettet kort før pausen efter et såkaldt dommerkast.

Ifølge loven må man ikke score direkte efter et dommerkast, men AGF-målmand Kamil Grabara strakte sig efter bolden, og Munch Larsen var en af ganske få på stadion, der vurderede, at at polakken rørte den.

TV-billederne beviste ikke, at dommeren havde ret, men scoringen talte, og Vejle måtte for at vise fairplay forære gæsterne et mål efterfølgende.

Alt det kunne dog nemt være undgået.

- Han kunne jo bare have skønnet, at Grabara ikke rørte bolden, men det virkede, som om han ikke var klar over reglen. Han så ting i den kamp, som ingen andre så, siger Stig Tøfting.

I alt nåede Peter Munch Larsen at stange ni gule og et enkelt rødt kort ud. Udvisningen af Vejles Alan Sousa var i orden, men flere af advarslerne virkede helt hen i (Nørre)skoven.

- Normalt kan en dommer give en advarsel for at dæmpe gemytterne, men her blev det bare værre. Det var ikke nogen specielt hårdt spillet kamp, og alligevel ender det med ni gule og et rødt kort.

- Der var ingen linje i det. Finnbogason får en advarsel uden at have gjort noget. Det er Yurchenko, der bliver skubbet omkuld af Jens Stage, men det viser bare, at han ikke havde styr på det.

Vejle-spillerne viser deres utilfreds efter Patrick Mortensens kontroversielle 3-2-scoring. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Især i Vejle-lejren var man helt oppe at køre til sidst, da Patrick Mortensen bragte AGF foran 3-2 efter en situation, hvor Mads Greve netop havde fået en advarsel.

Hvad Vejle-forsvareren fik den for, har Tøfting meget svært ved at se, og han undrer sig over, at Peter Munch Larsen ikke trak vejret en ekstra gang i situationen:

- Efter loven er det sikkert okay, at spillet bliver sat hurtigt i gang, men der er en uskreven regel om, at man lige får lov at komme på plads efter en advarsel.

- Det var i hvert fald ikke med til at kontrollere kampen og skabe ro. Tværtimod. Han kastede yderligere benzin på bålet.

Ekstra Bladets fodboldkommentator er godt klar over, at han med sin vurdering af Peter Munch Larsen nu får en hobe af dommere efter sig, der vil fortælle, hvor vanskeligt et erhverv dommergerningen er.

- Men der er altså ingen, der tvinger dem til at gå på banen. Det handler meget om attitude og væremåde. Prøv at se i England, hvor stille og roligt det foregår, siger Stig Tøfting.

Der var flere tilskuere i Vejle, der ønskede at veksle et ord med Peter Munch Larsen efter opgøret. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, at Peter Munch Larsen er involveret i en yderst kontroversiel kamp.

I sidste sæson havde han ikke helt styr på reglerne omkring straffesparkskonkurrencer med det resultat, at pokalopgøret mellem HIK og Silkeborg måtte spilles om.

Peter Munch Larsen har i denne sæson blot dømt ni kampe i Superligaens, mens Jakob Kehlet og Mads-Kristoffer Kristoffersen eksempelvis begge har haft 22 kampe.

- Der må være en grund til, at han er blandt dem, der har fået færrest kampe. Tingene plejer at hænge sammen.

- Og jeg tror da, at han får en pause nu, og det vil også være helt på sin plads efter den præstation, lyder dommen fra Stig Tøfting.

AGF vandt opgøret 4-2, og Vejle kan dermed ikke undgå at slutte sidst i gruppespillets pulje 1.

