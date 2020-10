Tøffe stikker til FCM-profiler: Det er en giftpil

Der var ingen smil eller glæde. Kun hængemuler hos både Evander og Sory Kaba, da Erik Sviatchenko sensationelt sikrede FC Midtjylland sejren med hjælp fra Marvin Schwäbe i lørdags på Brøndby Stadion.

De to udenlandske profiler var blevet udskiftet efter 57 minutter, da Brøndby førte 2-0. Siden fik mestrene vendt skuden og sikret sejren i overtid.

Alle andre end Evander og Sory Kaba kunne glæde sig over den triumf. De to sad fuldstændig og lignede to sten på en strand.

Evander fik 57 minutter i søndags mod Brøndby. Da han blev skiftet ud vendte holdkammeraterne opgøret fra 0-2 til 3-2. Det gav ingen smil eller glæde hos brasilianeren. Foto: Lars Poulsen.

Du skal statuere eksempler

- Alle kan se, at sådan en attitude slet ikke er okay. De er sig selv nærmest og er jo kun i Danmark, fordi de håber på at komme videre til noget større på et senere tidspunkt. Men deres opførsel kan være en giftpil for en spillertrup, hvis der ikke bliver taget hånd om det.

- Som træner er du nødt til at statuere eksempler i den slags situationer. Alternativt er, at de to spillere stiller sig op foran spillertruppen og giver en undskyldning.

- Hvis de sætter sig uden for fællesskabet, kan det få vidtrækkende konsekvenser. Det kan betyde, at holdkammeraterne vælger andre løsninger på banen, når de skal aflevere.

- Men når det er sagt, synes jeg faktisk Brian Priske har håndteret det helt rigtigt, når han siger, at den sag klares internt. Det er den rigtige måde at løse sådan en konflikt på, mener Stig Tøfting

- Da Evander satte sig udover holdets interesser i en pokalkamp mod Fremad Amager sidste år, måtte han sige undskyld til resten af truppen. Det kan sagtens være sket igen, at Evander og Sory Kaba har beklaget deres opførsel foran hele truppen, vurderer Stig Tøfting.

Sory Kaba blev flået ud efter 57 minutter i lørdags. Fra bænken kunne han se, at holdkammeraterne vendte 0-2 til 3-2. Foto: Michael Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

VAR virker

Fra Stig Tøftings ekspertstol er der stor tilfredshed med VAR, der blev indført til denne sæson i Superligaen.

- Vi slipper aldrig af med diskussionerne, da det altid er et dommerskøn. Men VAR har været et godt tiltag. Nu får vi 99 procent rigtige kendelser i kampene. Der sker fejl, men det gør der fordi det er mennesker, der er involveret, påpeger Stig Tøfting og slår fast:

- Når VAR skal i funktion, må det ikke tage for lang tid. Tidsperspektivet er væsentligt. Faktisk synes jeg, at det hidtil er gået rigtig godt på den front, påpeger han.

Ugens optur: Det er svært at komme uden om SønderjyskE. Hvis jeg havde sagt, de førte Superligaen efter seks spillerunder, havde folk krævet mig indlagt. Det er sgu imponerende.

Ugens nedtur: Brøndby. Fra 2-0 til 2-3 på 28 minutter. Det var lidt af en nedtur specielt med de to mål, som Marvin Schwäbe var involveret i.

