Tøffe svinger hammeren: - Jeg er målløs!

Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, går Superliga-klubberne efter i sømmene efter januars transfervindue. Han er mildest talt målløs over Esbjergs forsøg på at redde livet i Superligaen

Så er det sgu' op af solsengen! Efter gåturen til Herning har jeg hvilet fødderne og holdt noget ferie, men nu trækker det i den gamle cirkushest igen.

Er du gal, hvor jeg glæder mig til, Superligaen starter igen! Jeg er helt sikker på, at vi får masser af drama, intensitet og spænding helt frem til sidste runde.

Jeg synes også, der har været mere aktivitet i transfervinduet, end jeg havde forventet. Der er oprustet i mesterskabskampen, i jagten på top-seks - og for at undgå nedrykning.

Hvor sindssygt er det også lige, at både nummer et, to og tre på topscorerlisten er handlet i samme vindue? Kamil Wilczek, Ronnie Schwartz og Bashkim Kadrii har alle skiftet klub - og kun ' Plaffeministeren' får vi stadig glæde af i Superligaen med skiftet til FC Midtjylland.

Hvordan er det så gået i transfervinduet? Jamen, jeg svinger hammeren og giver mit bud på, hvordan klubberne er kommet igennem.

Er Hobro også at finde i Superligaen den kommende sæson? Foto: Jens Dresling

Hobro

Zzzzzzz - Nå, jo Simon Jakobsen er hentet ind, men hvad har han leveret i Silkeborg de seneste par sæsoner, der gør, at det er en god signing som afløser for stærke Anel Ahmedhodzic.

Ikke et vindue, der garanterer Hobro en plads i den bedste række i næste sæson.

Ronnie Schwartz er i vinterpausen skiftet fra agterlanternen Silkeborg til Superligaens førerhold FC Midtjylland. Foto: Lars Ronborg / Getty Images.

FC Midtjylland

Ronnie Schwartz hentet ind og havde 'Plaffeministeren' selv i sin vildeste fantasi set den komme? Nå, uden pis, så kan netop den transfer betyde mesterskabet for midtjyderne.

FCM bakser alt for meget med at lave mål, hvor specielt Sory Kaba har svigtet med blot fire mål. Så ankomsten af Schwartz er også et klart signal til Kaba.

Levér - ellers har vi afløseren.

Jeg formoder, at nyindkøbte Lasse Vibe og Anders Dreyer også er tiltænkt startpladser, så er der plads til Schwartz? Uanset hvad, så ligner det et voldsomt stærkt transfervindue for den øjeblikkelige nummer et i Superligaen.

De har adresseret deres største problem, nemlig angrebet, så en masse plusser herfra - og det giver Brian Priske mange muligheder i offensiven.

Mathias Hebo har tidligere spillet i Lyngby. Foto: Anders Kjærbye / Ritzau Scanpix

Lyngby

Pascal Gregor til startopstillingen og Mathias Hebo til bredden. Fint lille transfervindue for Lyngby, der står godt rustet til foråret.

Lyngby vil sige overlevelseskamp, men jeg siger kampen om top-seks!

Glen Riddersholm og SønderjyskE befinder sig på en øjeblikkelig 11. plads. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix.

SønderjyskE

Kan Riddersholm skyde gang i Anders K. Jacobsen? Så bliver jeg imponeret. Julius Eskesen giver frisk blod på midtbanen, men det er tilgangen af Pierre Kanstrup, der i mine øjne bliver den styrmand, som får sat en prop i en hullet defensiv.

Kanstrups tilstedeværelse og optræden får en kæmpe positiv betydning for SønderjyskE. Glimrende vindue.

Får Bo Henriksen og AC Horsens noget at juble over i foråret? Foto: Lars Poulsen.

Horsens

Bo Henriksen har pivtravlt om sommeren, hvor han som regel i starten juli meddeler, at de dårligt kan stille hold... Vintervinduerne er altså noget mere rolige for Bo Henriksen - og sådan har det også været i år. Jannik Pohl har byttet lejeaftalen ud med en permanent toårig aftale, men de har ikke sagt farvel til noget, de ikke kunne undvære - og heller ikke købt noget ind til startopstillingen.

Brøndby kommer til at savne Kamil Wilczek og Dominik Kaiser. Foto: Jens Dresling.

Brøndby

Smask! 27 mål ud af 37 er røget ud af truppen med Wilczek, Kaiser og Mukhtars afgang. Det er voldsomt - og når man melder en målsætning ud om toptre, sætter det de tilbageværende - ikke mindst de unge - spillere under pres.

Strategien er fulgt til punkt og prikke. Få penge ind via salg og skær i lønbudgettet.

Intet at udsætte, men det er ikke et transfervindue, der får klubben i top-tre.

Oliver Abildgaard (th.) i aktion i AaB-trøjen. Foto: René Schütze.

AaB

25 mio. kroner for Mikkel Kaufmann. Fremragende salg. Oliver Abildgaard bliver lejet ud og skudt af til sommer, så AaB's slunkne kasse bliver fyldt fint op, men salget af topscoreren gavner bestemt ikke AaB's muligheder for top-seks.

Bliver Mikkel Kaufmann en succes i FCK? Foto: Mikkel Tariq Khan.

FCK

Voldsomt indkøb af Mikkel Kaufmann til 25 mio. kroner, men formentlig et køb på den lidt længere bane, når topscoreren i FCK, Pieros Sotiriou skal skydes af til sommer. Ragnar Sigurdsson giver bredde bagude, men også en erkendelse af, at Ståle Solbakken ikke har tiltro til, at Andreas Bjelland kan holde sig skadesfri. Vinduet har styrket FCK.

David Nielsen og AGF gjorde det fantastisk i efteråret. Foto: Mikkel Tariq Khan.

AGF

Smilene har sjældent været så brede i AGF, som de er nu. David Nielsen kan råde over præcis den samme trup, der gjorde det fantastisk i efteråret, så der er helt ro på bagsmækken. Et usvækket AGF, hvor alle kender deres roller og positioner.

Min eneste bekymring går på målmandspositionen, hvor William Eskelinen virker som AGF's svageste led.

Mikkel Damsgaard blev dette vinters helt store salg med en pris på 50 mio. kroner til Sampdoria, men han tiltræder først til sommer. Kudus bliver også i FCN, så rart for Flemming Pedersen med et intakt mandskab til topseks-kampen.

Jeg må endnu engang løfte på hatten over de priser FCN kan hive hjem på deres talenter. Imponerende!

Mikkel Damsgaard i aktion mod Brøndby. Foto: Jens Dresling.

FCN

OB må tage til takke med en 8. plads i øjeblikket. Foto: Lars Poulsen.

OB

Bashkim Kadriis farvel kan gøre ondt på OB, mens Anders K. Jacobsen kun har været en skygge af den angriber vi kendte tidligere.

Ind er kommet Mart Lieder, der ikke ligefrem har brændt græsset af i SønderjyskE dette efterår, men som har kvaliteterne. Tilgangen af Kasper Larsen og Jørgen Skjelvik giver Jakob Michelsen mange muligheder i defensiven.

Udmærket vindue for OB -uden man falder helt på røven.

Saba Lobjanidze er skiftet til tyrkisk fodbold. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix-

Randers

Forventet salg af Saba Lobjanidze, der havde kontraktudløb til sommer. Nej, afløseren Mathias Greve har næppe samme niveau, men alligevel en godkendt udskiftning. Jesper Lauridsen, der er byttet med Kevin Conboy i en deal med Esbjerg, ligner i mine øjne en forstærkning. Så OK vindue for Randers.

Silkeborg er Superligaens bundprop. Foto: Jens Dresling.

Silkeborg

OK, de har ikke smidt geværet endnu, som vi så det i vinterpausen 14/15.

Selvfølgelig gør Ronnie Schwartz afgang mega ondt. Han stod for 12 mål og en assist ud af Silkeborgs 25 scoringer, men et salg var uundgåeligt.

Junior Brumado er kommet den anden vej fra FCM uden et eneste Superligamål i bagagen. Nu får han chancen for at bevise, hvorfor FCM betalte 16 mio. kroner for ham Kees Luijckx hentet ind til en vaklende defensiv, men generelt er det rene lottokuponer Silkeborg går med! Den kan selvfølgelig også give gevinst i ny og næ.

Lars Olsen og Esbjerg står over for et vigtigt forår. Foto: Lars Poulsen.

Esbjerg

Wauw! Jeg er målløs. Esbjerg gentager succesen fra vinteren 2017. Her høvlede de en masse lejespillere ind i forsøget på at redde sig. Det kiksede og Esbjerg rykkede i første division.

Nu gør man det så igen.

Lejeaftaler med Søren Reese, Franz Brorsson, Ante Erceg, Rafal Kurzawa og Vito Mannone.

Mit spørgsmål er, hvor meget hjerte har lejespillere med, når de står med ryggen mod muren. De ved de er ude af butikken igen til sommer, så hvor er deres loyalitet, når lokummet brænder? Nej, Esbjerg har ikke penge til at købe, men jeg tror ikke på leje-strategien - og i øvrigt har hverken Reese, Erceg eller Kurzawa haft vanvittig stor succes i Superligaen.

Lykkes det at spille de fem lejespillere og Kevin Conboy ind på holdet og redde sig fri af nedrykning, så er det en toppræstation af min gamle ven Lars Olsen.

Men det ligner panik før lukketid.

