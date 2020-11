Tøffe taber igen: Skal gå 174 km til Flensborg

Trump tabte – men nægter at gå.

Tøffe tabte i samme ombæring, men HAN går helt frivilligt.

Nærmere bestemt 174 km fra hjemmet i Viby til Flensborg, som var indsatsen i det væddemål, han indgik med USA-analytikeren Mirco Reimer-Elster.

TV2-eksperten spåede, at Joe Biden ville vinde valget. Stig Tøfting satsede på Donald Trump. I modsætning til den siddende og golfspillende præsident har Stig Tøfting fra hjørnekontoret i Viby accepteret nederlaget og er klar til at opfylde sin del af forpligtelsen fra det væddemål, der blev indgået på Facebook.

- Det væddemål er over et halvt år gammel. Jeg lavede et opslag på Facebook, og så ansøgte Mirco om venskab og svarede på noget af det, jeg skrev. Og så ville han jo vædde den her gåtur.

Han ville vædde?

- Ja, i første omgang ville han vædde på, om Trump blev eller ej. Men der måtte jeg hakke bremserne i. Det kan du da ikke bare sige, du er da nødt til at sige, hvem han er oppe imod – jeg tror ikke, Joe Biden var valgt endnu på det tidspunkt. Så tog han én. Det er derfor, jeg skal gå. Det er ikke fordi, Trump skal gå – det er fordi, han ramte plet med Joe Biden.

Stig Tøfting havde rygvind hele vejen til Herning, hvilket vist er en mindre meteorologisk sensation på de kanter. Her ser det ud til, at plæneklipperen er havnet i ondt føre. Foto: Ernst van Norde, Ritzau Scanpix

Stig Tøfting måtte i december sidste år ud på den sure vandretur fra Aarhus til Herning, fordi han i sin klumme i Ekstra Bladet skråsikkert havde spået, at FC Midtjylland umuligt kunne vinde i Brøndby.

Det kunne de. 2-0 (for de historisk interesserede), og så opstod ’Stigminoen’.

Vejret var mildest talt ikke festligt

- Jeg bestemmer selv, hvornår jeg skal afsted denne gang, men det bliver en gåtur, hvor jeg simpelt hen skal have planlagt det sådan, at jeg ender på en kro efter hver etape. Jeg går i fire eller fem dage. Der er 174 km i gåafstand. Mjaeh… Måske vil det tage en uge.

Tror du ikke, du skal nappe 25 km om dagen, så passer pengene vel?

- Ja, det har du da meget godt ret i.

Jeg ville trække den til lidt hen på foråret …

- Men det gør jeg da nok også. Jeg skal have det planlagt, så jeg har tid til det, og jeg skal da heller ikke ud at gå i regn og rusk. Det gijer jeg sgu da ikke.

Du tog det dårlige vejr, da du gik til Herning, ikke?

- Nej, jeg havde rygvind!

- Hvordan fa’en kan man have det? Det blæser altid fra venstre på de kanter!

- Det ved jeg sgu ikke.

Det blæser da som regel fra vest!

- Jamen, jeg ved da ikke, om der altid er modvind. Vinden vender sgu da for fanden en gang imellem, og da jeg gik, havde jeg vinden i ryggen!

Det er en kendt sag, at førende diætister varmt anbefaler hotdogs og cola, når man krydser heden iført vandrestøvler. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Stig Tøfting lyder faktisk som en mand, der nærmest glæder sig til at få slidt lidt på sine vandrestøvler.

- Denne gang kan jeg jo tage den lidt med ro. Da jeg gik til Herning, skulle jeg jo nå frem til en kamp og passe mit arbejde på MCH Arena, forklarer den pt. sygemeldte plæneklipper.

Vi ønsker god bedring. Og god tur!

