'Tøffe' undrer sig: - En klar fejldom

Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting mener, at både dommer og VAR-vogn begik en stor fejl i Aalborg. FCK-keeper Kamil Grabara skulle ifølge 'Tøffe' have været smidt ud for at sparke bolden mod AaB-tilhængerne

To FCK'ere stod i Aalborg for de mest opsigtsvækkende episoder i 17. spillerunde.

I den ene ende blev det svenske vidunderbarn Roony Bardghji den yngste målscorer i Superligaen nogensinde, da han før pausen bragede FCK på sejrkurs.

I den anden kom Kamil Grabara i fokus sidst i opgøret, da han valgte at tyre bolden direkte i retning af AaB-tilhængerne bag målet (se episoden i klippet over artiklen).

Nettet forhindrede, at bolden endte på tribunen, og Kamil Grabara slap med en advarsel.

Det har Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting svært ved at forstå. Han er ikke i tvivl om, at Grabara skulle have været vist ud for voldsom adfærd.

- Det er en klar fejldom - både af Jakob Kehlet inde på banen og af VAR-vognen. Jeg undrer mig i den grad over, at VAR ikke griber ind, så han kan blive smidt ud.

- Tv-billederne viser tydeligt, hvad der sker. Han tager en fodbold og høvler den ind i nettet. I bund og grund kan han ramme en tilskuer i panden. Det er forseelse, der SKAL give rødt, lyder dommen fra 'Tøffe'.

Kamil Grabara fik publikum på nakken, da han hakkede bolden ud i det net, der adskiller bane og tribune. Foto: René Schütze

På Instagram har polske FCK-målmand forklaret , at han reagerede, fordi nogle AaB-fans spyttede og kastede ting efter holdkammeraten David Khocholava.

- Den slags adfærd vil altid få en reaktion fra mig, skriver Grabara, men den forklaring køber Stig Tøfting ikke.

- Det er selvfølgelig ikke i orden, hvis nogen har spyttet, og vi kan se, at der bliver kastet ting. De tilskuere skal smides ud, men det er bare ikke Grabaras opgave at tage sig af det. Han er målmand, ikke kontrollør!

- Jeg synes ikke, at det klæder ham at trække offerkortet. Samtlige målmænd i Superligaen kan tale med om, hvordan det er stå lige foran modstanderens mest hardcore fans.

- Jeg tror heller ikke, at det er specielt sjovt at stå foran Sektion 12 i Parken som modstandermålmand. Jeg synes ikke, at man skal kaste med sten - eller sparke med bolde - på det punkt…



Kamil Grabara kostede i første halvleg en scoring i Aalborg, men det betød ikke det store. For FCK-offensiven klikkede og sørgede for tre mål før pausen.

Lukas Lerager, Roony Bardghji og William Bøving sikrede med deres scoringer tre vitale point, og det var naturligvis Roony, som trak de helt store overskrifter med sin rekordscoring.

Roony Bardghji scorede sit første FCK-mål og blev dermed den yngste målscorer i Superligaen nogensinde. Foto: René Schütze

Den 16-årige svensker er et talent ud over det sædvanlige, og Stig Tøfting er ikke i tvivl om, at han bliver alletiders dyreste FCK'er, når han bliver solgt:

- FCK skal gøre alt, hvad de kan for at få forlænget hans aftale, men det kan blive umådeligt svært. Vi taler om en 16-årig spiller, som adskillige store europæiske klubber allerede har forsøgt at få en gang.

- Unge spillere som Roony med et ekstraordinært niveau betaler de gerne 100 mio. kr. for. De ved, at han lynhurtigt kan blive meget mere værd. Jeg tror, at der snart vil komme bud på ham, som FCK skal forholde sig til.

Mohamed Daramy blev tidligere på året den dyreste FC København-spiller nogensinde, da Ajax hentede ham for ca. 90 mio. kroner.

Mikael Uhre blev igen matchvinder for Brøndby, da de danske mestre slog Randers FC 1-0. Foto: Lars Poulsen

Rundens optur: Brøndby

Det er en imponerende stime, som de har fået sat sammen.

De har Superligaens mest træfsikre spiller i Mikael Uhre, og efter seks sejre på stribe og kun et nederlag i 12 kampe begynder det efterhånden at dufte af metal på Vestegnen.

Der er grund til bekymrede miner i FC Nordsjælland. Flemming Pedersens mandskab har hentet tre point i de seneste 11 kampe. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Rundens nedtur: FC Nordsjælland

11 Superliga-kamp på stribe uden sejr fortæller alt om, hvor store problemerne er i Farum.

De har ikke vundet i Superligaen i over tre måneder, og der skal købes ind i vinterpausen. Spørgsmålet er, om de kan nøjes med en målmand og en angriber.