Tøffe undrer sig over mestrene: 'De har ikke skudt ham - endnu!'

JEG KUNNE SIKKERT være blevet en god angriber i dagens fodbold. Når man hører på de kloge hoveder i klubberne, virker det, som om man bare skal kunne arbejde hårdt oppe i front.

Sådan var det ikke, da jeg spillede. Dér vurderede vi angriberne på, om de lavede mål eller ej. Kald mig bare gammeldags, men jeg mener, at en angriber først og fremmest skal vurderes på hans evne til at score mål.

OG HVORFOR NÆVNER jeg så det? Jo, FC Midtjylland har frygteligt mange angribere, og jeg forstår ærligt talt ikke, hvorfor Sory Kaba bliver ved med at spille.

Jeg er med på, at han har lavet ét vigtigt mål i Champions League-kvalifikationen og plejer at score mod FC København, men helt ærligt.

Jeg har en mistanke om, at de bruger ham så meget, fordi de håber at få ham solgt. Men jo mere han spiller, jo mindre kommer de til at få for ham.

Sory Kaba har ikke ligefrem brændt Superligaen af. Foto: Ernst van Norde

DET BLIVER VÆRRE og værre med Kaba, og jeg er træt af at høre, hvor hårdt han arbejder. Jeg vil se mål, og jeg tror, at FC Midtjylland-tilhængerne har det på samme måde.

Han lavede syv i 30 Superliga-kampe i sidste sæson og har foreløbig lavet ét i fem i denne sæson. Det er ikke et mesterhold værdigt.

FC Midtjyllands foretrukne angriber skal da gerne op og lave et sted mellem 15 og 20 mål per sæson.

For mig er det et stort mysterium

SÅDAN EN MAND har de i klubben. Jeg er med på, at Ronnie Schwartz lavede hovedparten af sine 18 Superliga-mål i sidste sæson for Silkeborg, men han fik vist, at han også kan nette i den sorte trøje.

Seks gange scorede han efter sit vinterskifte.

For mig er det et stort mysterium, hvad der er sket. FC Midtjylland roser hans indsats på træningsbanen, men hvorfor bruger de ham så aldrig?

Ronnie Schwartz scorede masser af mål for Silkeborg i sidste sæson. Her har han reduceret mod FCK i Parken. Foto: Jan Sommer

RONNIE SCHWARTZ HAR ikke været i truppen en eneste gang i denne sæson. Han er på en god dag syvende valg i angrebet, og det er lige før, at jeg tror, at holdleder Jørn Kjær bliver sat ind før Schwartz.

I sidste weekend i Farum brugte Brian Priske bulgarske Kraev som falsk 9’er - og jeg skal lige love for, at man i det tilfælde kan tale om en falsk 9’er. Kraev var fuldstændig usynlig.

JEG VED IKKE, om Schwartz har sagt eller gjort noget, men for mig giver det ingen mening, at man ikke bruger ham.

Ja, ja ikke i Champions League-kampe mod Liverpool eller Ajax, men kom ikke her og fortæl mig, at han ikke fortsat kan score mål mod Randers, Lyngby eller Horsens.

Han har spillet én reserveholdskamp i denne sæson, og der lavede han to mål mod AGF. Men nu lukkes reserveligaen også ned, så Superliga-topscorer Ronnie Schwartz kan sidde og fryse på tribunen resten af året.

Kom ikke her og fortæl mig, at han ikke fortsat kan score mål mod Randers, Lyngby eller Horsens

DE TALER ELLERS så meget om, at det er vigtigt i dette tætte kampprogram at holde alle varme. Men det er åbenbart helt okay at holde Schwartz pivhamrende kold.

Han må føle sig som en nordjysk mink for tiden. Temmelig uønsket, selv om de ikke har skudt ham - endnu!

Hvis så bare FC Midtjylland havde løst deres scoringsproblem, kunne man forstå det, men det er ikke tilfældet.

Hverken fremme eller bagude har det i Superligaen været ret godt i denne sæson, og FC Midtjylland har slet ikke formået at slå kapital af FCK's krise.

CHAMPIONS LEAGUE ER noget helt nyt for midtjyderne, og det synes jeg også godt, at man kan se. Det er bare noget andet at skulle hive sig op til Superliga-bold i Farum, efter man lige har været på Anfield.

Selvfølgelig er Brian Priske nødt til at blande sine kort og ikke bruge de samme hver gang, men jeg er ikke imponeret.

Står de med et forspring på seks point til FC København søndag aften, vil de formentlig være tilfredse med sæsonstarten, men Superligaen må også være førsteprioritet.

Nu har de prøvet at give den gas i Champions League, og det er ikke lykkedes. De har fået den værste start et dansk hold nogensinde har fået i turneringen.

Jess Thorup er tilbage i Superligaen - nu som FCK-træner. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

JEG GLÆDER MIG sindssygt meget til kampen i Herning i aften. Den tidligere mestertræner Jess Thorup vender tilbage til sin tidligere hjemmebane i sin første Superliga-kamp som FCK-træner.

Det kunne ikke have været skrevet bedre. FCK har kun en ting for øje. De SKAL vinde guld, så Thorup er under pres fra start.

Jeg tror på uafgjort, men skulle FCK tabe, ved jeg godt, hvad de vil sige bagefter. 'Vi skal møde dem tre gange endnu, og alt fortsat er åbent'.

Det er lige så forudsigeligt, som FC Midtjylland vil fortsætte med at rose Sory Kaba og Ronnie Schwartz for deres hårde arbejde.

Men lad os nu bare høre om deres mål i stedet…

Tøffes spåkugle - søndagens kampe

FC Nordsjælland-Vejle Deres fem indbyrdes Superliga-opgør er alle endt med hjemmesejr, og sådan går det også denne gang. Det rullede for FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, og Flemming Pedersen får en gentagelse af den flotte indsats i sidste weekend. Mit bud: 3-0 Lyngby-AGF AGF har ikke vundet en Superliga-kamp i Lyngby siden oktober 2007, men det får David Nielsen lavet om på. For aarhusianerne handler det om at have fuldt fokus og ikke få sat et kriseramt Lyngby-hold i gang. Den opgave skal de nok løse, men det bliver ingen målfest. Mit bud: 1-2 Brøndby-OB Efter tre nederlag i træk skal Brøndby have sat prop i, og OB er også under pres. Jeg forudser en taktisk affære med fysikken i højsædet, og for første gang i denne sæson går Brøndby fra banen uden hverken at have vundet eller tabt. Mit bud: 1-1 FC Midtjylland-FC København Det er toppen af poppen i dansk fodbold. Desværre uden fyldte tribuner. Alligevel skal der nok blive masser af knald på. Ingen af holdene stråler for tiden, og bagude har begge svært ved at lukke af. Det lugter af mål i Herning. Mit bud: 2-2 Horsens-SønderjyskE Det er bund mod top i Horsens. Hvem havde dog troet det før sæsonen? Horsens’ bundplacering kommer ikke bag på, men SønderjyskE har overrasket og vist sig meget effektive foran mål. Effektiviteten gør også forskellen i søndagens sene kamp. Mit bud: 1-2

