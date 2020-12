Tøffes dom: HER kan den knække

OB-cheftræner Jakob Michelsen får en fyreseddel i julegave, erfarede Ekstra Bladet i seneste uge.

Sportschef Michael Hemmingsen bør dog ikke komme på besøg hos Michelsen med den gave, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Jeg synes ikke, han bør fyre ham. Det kan godt være, han ikke bør forlænge ham. Jeg sagde fra start, at hvis Michelsen ikke kommer i top 6, så er han ude.

- Jeg kigger mere på, om han har tabt omklædningsrummet, og det har han ikke. Jeg ser ingen grund til, at man lige pludselig hiver en eller anden ind.

Michelsen er i gang med at tale sig selv ud af OB, lød det i slutningen af november fra Flemming Povlsen. Video: Discovery Networks Danmark

- Men det kan da godt være, at hvis de finder en nu, som de vil satse på til sommer, og han er klar nu, så skal man måske gøre det nu.

- Men jeg synes ikke, at der er nogen grund til at sparke ham ud. Nu er det tredje sæson, han er der. Første sæson kom de i top 6, seneste sæson taber de til AGF i kampen om at komme i Europa, og så denne her nu. De er videre i pokalen.

Plæneklipperen mener, at Jakob Michelsen også bør være OB-træner i foråret. Foto: Jens Dresling

Jakob Michelsen har kontraktudløb efter sæsonen, og hans status i omklædningsrummet er central, påpeger Tøfting.

- De taber 6-0 i Silkeborg. Alligevel kommer de tilbage, hvor man ikke kan se tegn på udefra, at han har tabt omklædningsrummet. Det er det vigtigste for mig.

- Han laver gode resultater. Spiller lige op med Midtjylland og FCK. De spillede FCK ud af banen i første kamp i år. Måske det bedste, jeg har set OB spille i 100 år på hjemmebane.

- Men det har hele tiden været et spørgsmål, om han får dem i top 6. Gør han det, har han mulighed for at blive. Gør han ikke, så er der ingen diskussion, siger Stig Tøfting.

OB overvintrer på niendepladsen med fire point op til top 6.

