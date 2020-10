Tøffes fyringsbarometer: Seks trænere er i fare

JEG SKAL BLANKT ERKENDE, at jeg blev pænt overrasket, da FCK i lørdags fyrede Ståle Solbakken. Nu er der gået en uge, og jeg er ikke blevet meget klogere - det helt store spørgsmål er: Hvorfor?

Jeg fatter stadig intet af timingen, hvis der er nogen. Den største klub i Danmark fyrer bossen, der oven i købet har dobbeltjob, og man har ingen afløser(e) klar.

Der er ikke meget format over fyringen af en træner med de resultater, Ståle Solbakken har leveret i FCK.

Ville det være sket på den måde i Bayern eller Liverpool?

NEJ!

Men… Det kan blive langt, hvis jeg skal fortælle om ting, jeg ikke forstår, så jeg vil i stedet benytte lejligheden til at lave et lille træner-check.

DER ER SOM BEKENDT 12 klubber og dermed også 12 cheftrænere i ligaen, og jeg kan vel lige så godt starte med at ’frede’ halvdelen.

David Nielsen forsvinder vel kun ud af AGF her og nu, hvis FCK henter ham, og Glen Riddersholm sidder også sikkert i SønderjyskE. Det ville være vanvittigt at pille ved Brian Priske i FCM, og hvem andre end Flemming Pedersen kan udfylde jobbeskrivelsen i FC Nordsjælland?

Thomas Thomasberg leverer de point, han skal i Randers, og med Ståle ude af Parken, så er der seks tilbage, der for mig at se går ind til efterår og vinter uden at behøve termotøj. Der er simpelthen varme i sæderne…

Jacob Friis og Glen Riddersholm i snak inden pokalfinalen. Den vandt sidstnævnte og SønderjyskE, og det gør også en forskel, når boet skal gøres op. Foto: Christer Holte/Ritzau Scanpix

I AALBORG ER JACOB FRIIS i farezonen, fordi ambitionerne er højere end økonomien. Senest fik klubben kun revet 25 mio. kroner hjem, hvor man havde håbet på det dobbelte, og samtidig virker det som om, at klubbens nye stærke mand er Inge André Olsen.

’Han kan få meget ud af lidt,’ lyder rosen fra direktør Thomas Bælum om nordmanden, der har hentet gode navne ind i dette vindue – så Jacob Friis må nok også hellere være god til at få ’mere ud af lidt’, for ellers viser historien, at det kan være svært at være træner med en sportschef, der ikke selv har peget på én.

Constantin Galca har kontrakt sæsonen ud, mon ikke klubben gør status, når vi kan dufte risengrøden... Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

I VEJLE KAN ALT SKE. Constantin Galca har kun kontrakt til 30. juni næste år, og med klubbens nedryknings-historik in mente, kan det jo være meget fornuftigt…

I OB er Jakob Michelsen i gang med sin tredje sæson, men kontrakten løber kun til sommer, og det er jo et kraftigt signal fra klubben i sig selv. Manden fra Tønder har leveret en femte- og en syvendeplads, og lander han ikke OB i top seks i år, så er han færdig i klubben. Så enkelt er det.

Niels Frederiksen, hvis kontrakt udløber 30. juni 2021, er lidt den samme historie – bare på en endnu større adresse. Ligesom Friis og Michelsen er han ikke sportschefens opfindelse, men han navigerer på imponerende vis i ukendt farvand og på andres beslutninger, selv når sportschefen ’sælger’ 27 scoringer i vinterpausen, og klubben samtidig opjusterer målsætningen fra top seks til top tre.

Med den form, Brøndby viser lige nu, burde manden jo ikke være i fare – men det kan han jo være alene af den grund, at klubben ikke har forlænget med ham. Endnu.

Christian Nielsen græmmer sig i en kamp mod OB i juni. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

IFØLGE MIT TERMOMETER, er disse to trænere i risikogruppen lige nu og her. Jonas Dal sagde ja til tjansen i Horsens og blev udstyret med en treårig kontrakt, og det er vel netop længden på aftalen, der i første omgang virker som en mindre job-forsikring.

Det ville jo være en enorm falliterklæring at gå ud og fyre ham kort efter, man har givet ham kontrakt til 30. juni 2023.

Christian Nielsen og Lyngby kan levere underholdende fodbold, men man må også bare erkende, at 2020 har været forfærdeligt, hvor pilen kun har peget nedad! De har kun to sejre i 18 kampe i dette kalenderår.

De spillede så ringe til sidst i grundspillet, at de selv smed chancen for at vælge den ’gode’ pulje i nedrykningsspillet, og det var jo tæt på at gå galt for dem i nedryknings playoff- kampene mod Hobro.

Det er her, advarselslamperne for alvor blinker!

Tøffes spåkugle - søndagens kampe

AGF – AC Horsens Søndag kl. 14.00 Det er top mod bund. AGF kommer med power, fart og styrke, og det kan Horsens ikke stå imod. MIT BUD: 3-0 Vejle - Lyngby Søndag kl. 14.00 Gæsterne har kun vundet én gang i Vejle siden 1999, og de vinder heller ikke i dag – men jeg tror, at de napper et point med hjem over broerne. MIT BUD: 1-1 SønderjyskE – Brøndby IF Søndag kl. 16.00 27. oktober er det det et år siden, SønderjyskE sidst tabte på hjemmebane! Bonusinfo: Andrija Pavlovic og Haji Wright kommer begge på tavlen! MIT BUD: 2-2 FC København – AaB Søndag kl. 18.00 Jeg siger det bare! De sidste 20 indbyrdes kampe i Parken er endt med 17 sejre til FCK og tre gange uafgjort. Zanka er tilbage – og det bliver med et clean sheet. MIT BUD: 3-0

