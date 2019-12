Tøffes plan er klar: - Det er stukket helt af

Et ord er ét ord!

Sådan har det altid været med Stig Tøfting. Og sådan bliver det også, efter plæneklipperen søndag i sin klumme i Ekstra Bladet sagde, at han ville gå fra Viby i Aarhus til Herning, hvis FC Midtjylland vandt i Brøndby. Det gjorde midtjyderne, og nu er han ved at være klar med planerne for gåturen, der kommer til at strække sig over tre dage.

- Det er stukket helt af, siger Stig Tøfting med et skævt smil.

- Jeg bider i det sure æble og går hele turen på de 80,3 km. Men jeg kan ikke gå turen i ét stræk. Det er fysisk umuligt og vil tage 16-17 timer. Derfor deler jeg turen op over tre dage, forklarer han.

Stig Tøfting, da han i august fyldte 50. Nu gør han klar til at gå turen fra Viby i Aarhus til Herning. Foto: Claus Bonnerup.

Stig Tøfting starter sin tur torsdag over middag, når han forlader sit hjem i Viby i nærheden af Aarhus.

- Jeg går til 18-tiden torsdag, hvor jeg så bliver hentet af min kæreste. Fredag er det planen, jeg bliver kørt ud til det sted, hvor jeg sluttede torsdag. Mit mål fredag er, at jeg skal nå til Ikast, forklarer Stig Tøfting.

- De sidste 15 km. Vil jeg gå søndag, hvor jeg starter kl. 13.00. Det er så planen, at jeg træder direkte ind i tv-studiet på MCH Arena søndag aften, hvor jeg ankommer inden kl. 17.00.

- Ingen skal have ondt af mig. Jeg har altid stået på mål for, hvad jeg har sagt. Så selvfølgelig går jeg hele turen fra Viby til MCH Arena i Herning. Men jeg forventer da søndag, at der kommer en del og går med de sidste 15 km, Stig Tøfting.

