Tøffes råd til FCK-boss: Sæt ham af

Stig Tøfting mener, at FCK-cheftræner Jess Thorup bør lave en ændring i forsvaret, mens FC Midtjyllands chancer for en sejr i høj grad afhænger af én stjerne

GULDKAMPEN ER ÅBNET på vid gab igen.

Og hvor er det dog fedt for os, der elsker Superligaen. Søndagens guldbrag bliver endda på et græstæppe, der er helt i top.

Men lad os først lige skrue tiden lidt tilbage og zoome ind på, hvor vild denne sæsons kamp om DM-titlen har været.

For 13 runder siden førte FC Midtjylland med seks point ned til FC København, og for tre runder siden var københavnerne så foran med ni point, som nu er reduceret til tre.

Så kan vi da tale om skiftende momentum!

De her to klubber elsker at måle sig med hinanden. I de seneste syv sæsoner har de tre mesterskaber hver.

SIDEN 2014/2015-SÆSONEN HAR FCK hentet 542 point, mens midtjyderne har taget 536 point i Superligaen - altså BLOT seks points forskel. Det er to hold, som er vanvittige jævnbyrdige. Nummer tre på listen er for øvrigt Brøndby med 461 point.

Begge guldduellanter har også masser af store stjerner efter Superliga-forhold i truppen. Ja, nogle ville måske sige næsten for mange. De to cheftrænere har været sat på prøve med mandskabsplejen.

En af Bo Henriksens udfordringer har været, at han skulle jonglere med Max Meyer, Pione Sisto, Vagner Love, Marrony og Junior Brumado og manglende spilletid.

Kunne han styre det i modgangsperioden, eller ville han tabe omklædningsrummet? Jeg synes dengang ikke, at han havde tabt det.

Det er blevet fint dokumenteret i de seneste ni kampe, selvom Meyer og Sisto har været sat helt uden for truppen, men senest fik de lidt sjælden spilletid i pokalkampen mod Vejle.

Den løntunge herre har ofte måtte se langt efter spilletid. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

VI KAN OGSÅ se mod hovedstaden. Jess Thorup har haft samme udfordringer. Viceanfører Nicolai Boilesen var utilfreds, efter han blev sat af. Der var ballade, og det virker til, at Nicolai Jørgensen også havde forventet meget mere spilletid.

Thorup har desuden et problem med, hvordan han skal stille op. Han spiller med Kevin Diks på venstre back, som er klart bedst på højresiden. Pep Biel har tidligere spillet falsk nier, som bestemt ikke er den rigtige position for ham.

SMID PETER ANKERSEN ud på bænken. Diks over på højre back. Her er han stærk offensivt. Og så Boilesen ind på venstre back, hvor han har spillet i store dele af sin karriere. Du kan takke mig for det senere, Jess...

De to 'russiske' forstærkninger skal også under lup. Her har Bo ramt mere plet end FCK-bossen.

Viktor Claesson er en fremragende fodboldspiller, men outputtet fra Anders Dreyer i forhold til Claesson har været til at få øje på.

Det er klart, at Dreyer har forudsætningerne, da han er kommet til en klub og liga, han kender i forvejen, som lige nu er i gang med at gentage kunststykket fra 17/18-sæsonen, hvor de med fire runder igen var fem point efter Brøndby, og alligevel løb med mesterskabet.

Jess Thorup bør hive Boilesen tilbage i start-11'eren, men som back. Foto: Lars Poulsen

OG SÅ HAR jeg ikke en gang nævnt Superligaens bedste spiller endnu: Evander.

Den brasilianske tekniker har et topniveau som ingen andre i den danske liga. Hans touch på bolden, bevægelse, blik for holdkammeraterne og hans spark er helt suverænt.

Det vil være et stort tab for Midtjylland, hvis han ikke bliver sin skade kvit. Sat lidt på spidsen kan det være afgørende for, om FC Midtjylland vinder søndag.

Det bliver nemmere for Evander at stå fast i græsset på egen bane, hvis han da er spilleklar. Foto: Lars Poulsen

PRESSET ER NATURLIGVIS på Midtjylland, og spørgsmålet er, om de kan få åbnet for københavnernes stærke defensiv. Hvis det lykkes, kan vi se frem til en nervepirrende guldgyser resten af sæsonen.

Jeg tror ikke på FCK-sejr, men hvis københavnerne tager fra Herning med point, er de stadig storfavoritter til deres første mesterskab i tre år.